Deutsche Bank aflora un 1,16% en el capital de Talgo a través de su gestora DWS

La gestora de activos de Deutsche Bank, DWS Investment, ha aflorado una participación del 1,16% en el capital de Talgo tras desvelar elEconomista.es las negociaciones de su accionista mayoritario, Trilantic, con el fabricante ferroviario suizo Stadler. Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación de la gestora alemana se traduce en 1,47 millones de acciones, valoradas a precios actuales de mercado en 6,4 millones de euros.

Con esta operación, Deutsche Bank se convierte en el sexto mayor accionista del fabricante español y sigue la línea de otras gestoras de activos como Santalucía AM, que posee un 2,86% del capital; Amundi AM, que posee un 1,99%, o Santander AM, que ostenta un 1,92%. Por encima, el vehículo instrumental conformado por Trilantic y las familias Oriol y Abelló, Pegaso Transportation, es titular del 40,03% de las acciones, mientras que el family office Torrblas ostenta un 4,92%, cifra que asciende al 5,04% con acciones particulares de su propietaria, Ana Patricia Torrente Blasco.

El mercado responde con subidas

El mercado ha recibido con agrado la noticia de la negociación con Stadler. Las acciones de Talgo, que cerraron la jornada del viernes a 4,24 euros; experimentaron una importante subida en la apertura hasta los 4,41 euros, y a lo largo de la jornada llegaron a elevarse hasta un 6%, hasta alcanzar un máximo de 4,52 euros. Según avanzaba la tarde, los títulos se relajaron hasta cerrar el día en 4,44 euros, con un incremento del 4,5%, convirtiéndose en el segundo mejor valor del día en el Mercado Continuo.