Cinco de las cien mejores playas del mundo están en España, según Lonely Planet

El pasado mes de enero, la prestigiosa web de viajes, Lonely Planet, publicó la guía Best Beaches: 100 of the World's Most Incredible Beaches (mejores playas: las cien playas del mundo más increíbles). Esta guía en formato libro, contiene un listado con un centenar de las que, según ellos, son las mejores playas para el turismo. "Desde calas deslumbrantes con extensas costas hasta playas místicas con aguas azules, los expertos de Lonely Planet presentan 100 of the World's Most Incredible Beaches, además de las razones por las que cada una es tan única y especial", indican sus autores.

Todas ellas están clasificadas por continente y por país. Así, la guía recomienda algunas playas europeas por Croacia, Grecia, Italia, Dinamarca o Montenegro, entre otros. Y como no podía ser de otra forma, España también aparece entre los 'galardonados'. Concretamente, lo hace con cinco playas: la Playa de Torimbia, en Llanes (Asturias), la Platja Illetes, en Formentera (Baleares), la Playa de Famara, en Lanzarote (Canarias), la Cala Estreta, en Costa Brava (Cataluña) y Punta Paloma, en Tarifa (Cádiz).

Playa de Torimbia, Llanes (Asturias): esta playa de arena dorada está rodeada por acantilados verdes y sus aguas están bañadas por aguas cristalinas. En un entorno natural no muy explotado por el hombre, Ofrece un ambiente tranquilo y perfecto para los amantes de la naturaleza.

Platja Illetes, Formentera (Baleares): con su arena blanca y fina y sus aguas turquesas y transparentes, esta playa está considerada como una de las más hermosas del país. Situada en la isla de Formentera, ofrece un paisaje idílico ideal para relajarse y disfrutar del sol y el mar en un ambiente paradisíaco.

Playa de Famara, Lanzarote (Canarias): aunque es conocida por los amantes del surf y el kiteboarding por sus espectaculares olas, esta playa ofrece kilómetros de costa salvaje a los pies de acantilados. Se complementa, además, con vistas al Parque Nacional de Timanfaya.

Cala Estreta, Costa Brava (Cataluña): escondida entre acantilados y vegetación mediterránea, esta cala es una de las joyas de la Costa Brava. Con aguas cristalinas y una atmósfera tranquila, la playa supone un refugio perfecto para aquellos que buscan playas apartadas y paisajes naturales impresionantes.

Punta Paloma, Tarifa (Cádiz): esta playa es conocida por su arena dorada y sus vistas al Estrecho de Gibraltar y Marruecos, pero también cuenta con un espectacular entorno natural y un ambiente relajado. Se trata además de un lugar idóneo para practicar deportes acuáticos como el windsurf y el kitesurf.