El único destino español incluido entre los 52 favoritos para viajar en 2024 según The New York Times

Decidir a qué lugar viajar puede ser un quebradero de cabeza al haber tanta oferta nacional y mundial. Para ayudar con esta tarea, el conocido medio estadounidense The New York Times ha elaborado su listado anual con los 52 mejores destinos a los que viajar en 2024 conocido como '52 places to go', que incluye sitios de todos los continentes.

Los expertos del periódico han publicado esta lista teniendo en cuenta dos conceptos: el primero de ellos es turismo sostenible y el segundo es eventos culturales. Se ha tenido en cuenta el eclipse solar completo del próximo 8 de abril y los mejores lugares para observarlo. Entre ellos están México (desde Sinaloa a Coahuila), Estados Unidos (desde Texas a Maine) y Canadá (desde Ontario a Terranova).

De entre los destinos favoritos para viajar en 2024 según The New York Times se ha 'colado' uno de España. Se trata de una de las ciudades más importantes del país: Valencia. La capital de Turia destaca por tener playa, por su gastronomía y además ha sido elegida por la Comisión Europea como Capital Verde Europea 2024. A esto hay que añadir que ha hechos esfuerzos en materia medioambiental, destacando sus espacios verdes donde el peatón tiene prioridad y el objetivo de ser climáticamente neutral en 2030.

La periodista del medio, Vivian Song, ha destacado "la revitalización del centro histórico, su vibrante escena cultural, animada aún más con la apertura del Centro de Arte Hortensia Herrero, y una rica tradición gastronómica".

Los 52 mejores destinos para viajar en 2024 según The New York Times

The Path of Totality. La línea de lugares donde ver el eclipse solar total del 8 de abril. París. Yamaguchi, Japón. Nueva Zelanda en tren. Maui, Hawái. Monumento Nacional Huellas Ancestrales del Gran Cañón, Arizona. Singapur. O'Higgins, Chile. Ladakh, India. Ginebra. Dominica, Caribe. Manchester, Reino Unido. Monumento y Reserva Nacional Craters of the Moon, en Idaho, EE. UU. Baltimore, Maryland. Salar de Uyuni, Bolivia. Negombo, Sri Lanka. Massa y Carrara, provincia de la región de la Toscana, en Italia. Brecon Beacons, cadena montañosa al sur de Gales. Marruecos. Valencia. Kansas City, Missouri. Antananarivo, Madagascar. Península del Yucatán, México. Lago Toba, Indonesia. Almatý, la metrópolis más grande de Kazajistán. Quito, Ecuador. El archipiélago de Mingan, Quebec. Montgomery, Alabama. Tasmania, Australia. Waterford, Irlanda. Tsavo National Park, Kenia. Brasilia, Brasil. El Salvador. Koh Her, sitio arqueológico remoto en el norte de Camboya. Vestmannaeyjar o islas Vestman, Islandia. Montevideo, Uruguay. Mustang, Nepal. Viena, Austria. Brisbane, Australia. Pasadena, California Hurghada, Egipto. Boundary Waters, Minnesota. Tesalónica, Grecia. Normandía, Francia. Granada, Caribe. El Camino de Costa Rica, la unión entre el Pacífico y el Caribe. Alpes de Albania. Whitehorse, Yukon. Choquequirao, Perú. Dresde, Alemania. Reserva de la Biósfera Santuario Mariposa Monarca, México. Flamingo, Florida.