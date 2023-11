Renfe evita al año la emisión de 4,1 millones de toneladas de CO2

Renfe lidera el camino hacia la sostenibilidad y destaca como el primer consumidor de energía eléctrica en España, cuyo origen es 100% renovable y está certificada. En este sentido, el grupo cuenta con la certificación Carbono Neutro, otorgada por AENOR, para todos los trenes eléctricos tanto de viajeros como de mercancías, lo que destaca su compromiso con la sostenibilidad y el objetivo que se ha marcado de ser más eficientes en el uso de la energía eléctrica de tracción.

En este contexto, la circulación diaria de todos los trenes Renfe (de Viajeros y Mercancías) evita al año la emisión de 4,1 millones de toneladas de CO2 y supone un ahorro energético equivalente a más de 1,1 millones de toneladas equivalentes de petróleo.

Los trenes eléctricos de viajeros y mercancías de Renfe garantizan que no producen emisiones directas (no hay procesos de combustión) y al ser la energía eléctrica de origen 100% renovable se puede hablar de descarbonización o "neutralidad de carbono" al no producirse emisiones indirectas tampoco en origen.

Además, la compañía apuesta por la instalación de plantas fotovoltaicas para alimentar de energía sostenible trenes y talleres. En concreto, se está avanzando en un proyecto piloto que se ubicará en Olmedo (Valladolid) para producir energía eléctrica propia, de origen solar.

Por otra parte, Renfe ha reducido la huella de carbono por cada Unidad Transportada en un 89% respecto a la existente en 1990. Estos datos destacan, entre otras cosas, porque es un registro hasta 20 y 30 veces menor que las emisiones procedentes de los denominados competidores directos como el transporte aéreo y carretera.

De este modo, Renfe mira al futuro con el objetivo de llegar a cero emisiones de carbono en 2050. Además, la empresa está adherida a la iniciativa empresarial europea para reducir las emisiones de CO2 en al menos un 55% en 2030 y al Grupo Español de Crecimiento Verde (GECV).