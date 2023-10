Global Mobility Call eleva un 76% la participación en su segunda edición

Global Mobility Call se celebrará del 24 al 26 de octubre en el Recinto de Ifema Madrid, abarcará en su segunda edición una amplia programación congresual, en la que líderes mundiales, consejeros delegados y máximos representantes institucionales abordarán los siguientes pasos para consolidar el desarrollo de la movilidad sostenible del futuro. Se espera que el evento reuna a 10.000 profesionales participantes de alto perfil profesional; un 60% ocupa cargos de alta dirección, además de otros 15.000 que se estima participen a través de la plataforma digital.

La fuerte representación sectorial y empresarial que estará presente en la segunda edición de Global Mobility Call le consolida como el único evento monográfico de movilidad sostenible de la agenda internacional. Las cifras que ofrece esta edición, en la que ha visto crecer la participación en un 76% respecto del 2022, así como la presencia de empresas internacionales que representan en esta edición el 25% del total, frente al 10% de la edición anterior. Estructurado en dos áreas diferenciadas: GMC espacio Congress y GMC espacio Expo, esta edición espera la participación presencial de más de 10.000 profesionales. Regístrate aquí antes del 25 de septiembre y aprovecha el descuento de hasta un 50% en tu pase. El área GMC espacio Congress contará con la celebración de 101 ponencias, keynotes y mesas de debate (40% de presencia internacional), con la participación de más de 300 speakers.

El espacio

Este espacio está compuesto por el Auditorio Principal donde se presentará una agenda estratégica de alto nivel y de representación de partners empresariales: Adif, Renfe, Iberia, Iberdrola, BP, EMT, Metro de Madrid, Cepsa, Uber, HVR, Consorcio de Transportes de Madrid y Ulity, así como por las tresÁgoras en las que se desarrollarán los ocho itinerarios temáticos: The Path to Net-Zero patrocinado por EDP; Transporte Sostenible, patrocinado por SISTEM; De la Automoción a las Soluciones de movilidad, patrocinado por PWC; Tecnología e Innovación, patrocinado por Indra; Soluciones de movilidad para los ciudadanos, patrocinado por Mobility Ado; Ciudades inteligentes y habitables, donde algunos de los participantes serán C40, Mango, Senasa o Untwo; y Mejores prácticas de negocio para el desarrollo económico sostenible, con la participación de Seres, Forética, AEB, Coca-Cola o SACYR, entre otros.

Confirmaciones

Hasta la fecha ya han confirmado su participación speakers como Anabel Díaz, Vice President, Head of Emea Mobility at Uber; Andrés Guevara de la Vega, presidente ejecutivo BP España; Bertrand Piccard, visionario, aeronauta y presidente de la Solar Impulse Foundation; Eric Hannon, Partner at McKinsey & Company; Eileen M. Vélez Vega, secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico; Fernando Candela, presidente y consejero delegado de Iberia; Harald Wimmer, Global Automotive Leader for PwC; Javier Sáez de Jubera Alvarez, presidente de TotalEnergies Electricidad y Gas en España; Jeremy Rifkin, consejero de la UE desde el 2000; José Puente, CEO Ulity; Julia López Ventura, directora regional Europa en C40 Grupo de Ciudades Climáticas Líderes; Lukas Neckermann, Advisor and Associate Instructor of the New York University; Nancy Vandycke, Lead on Paris Alignment at World Bank Group; Natalia Bayona, Executive Director of the World Tourism Organization (UNWTO); Peggy Liu, JUCCCE (Joint US China Collaboration on Clean Energy); y Vera Pinto, CEO de EDP Comercial y miembro del Consejo Ejecutivo del Grupo EDP, entre otros.

Innovación y novedades

El desarrollo y la innovación tecnológica, encaminadas a las soluciones de movilidad sostenible, serán las protagonistas de esta nueva convocatoria que reúne la oferta de más de un centenar de empresas expositoras y partners, que presentarán sus principales novedades.

Entre otras propuestas, se contará con la presentación del nuevo coche 24H Lemans que se revelará el día 24 de octubre, y la presencia del primer aerotaxi español impulsado por drones. Además, EDP, Main Itinerary Partner del evento, traerá un simulador de Fórmula E; la Fundación ONCE presentará un robot lazarillo para personas invidentes; SETGA dará protagonismo a VIAK, sus sistemas lumínicos peatonales; GSS POWER destacará sus cargadores ultrarrápidos para vehículos; Teralco presentará "Commutie", su plataforma colaborativa que promueve la movilidad sostenible; Sisas promoverá su sistema de seguridad "Pedestrian Save" y su dispositivo de seguridad en los carriles para bicicletas "ECO Bike"; y CIIMA-UP4 llega como la unión entre el conocimiento, a través de 4 universidades politécnicas, y el sector industrial, con soluciones de movilidad y transporte para el futuro. Junto a ello, se esperan muchas presentaciones exclusivas de novedades durante los 3 días del evento, que se irán anunciando en los próximos días

El espacio GMC Expo contará con la presencia de 104 empresas de los sectores participantes, un 76% de incremento respecto del año pasado, en lo que será el mayor punto de encuentro dirigido a fomentar la colaboración público-privada entre las administraciones públicas y el sector empresarial.