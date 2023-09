Emirates busca tripulantes de cabina españoles: salario libre de impuestos, alojamiento gratuito y cobertura médica

La aerolínea Emirates buscará nuevamente candidatos en España para unirse a su equipo multinacional de tripulación de cabina con jornadas de puertas abiertas previstas en cinco ciudades españolas para los próximos meses de septiembre y octubre, según ha informado en un comunicado.

Las jornadas de puertas abiertas se celebrarán en las ciudades de Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia y Alicante

La compañía aérea con sede en Dubái llevará a cabo nueve jornadas de puertas abiertas para la contratación de tripulantes de cabina en cinco ciudades españolas (en Barcelona organizará tres citas en días diferentes).

Fechas

Las citas para Barcelona será los días 25 de septiembre y el 12 y el 31 de octubre en el hotel Four Points by Sheraton; en Bilbao el 27 de septiembre en el Mercure Bilbao Jardiners de Albia; en Madrid el 5 de octubre en el Hotel InterContinental Madrid; en Valencia el 7 de octubre en el InterContinental Madrid y en Valencia el 7 de octubre en el AC Hotel by Marriott Valencia. Todas las citas son las 9 de la mañana.

Solicitudes

Los interesados deben presentar una solicitud 'online' con un currículum vitae, actualizado en inglés y una fotografía reciente. En su web se puede encontrar más información sobre los requisitos del proceso de selección.

Aquellos que no hayan presentado su solicitud en línea pueden hacerlo sin cita previa en la jornada de puertas abiertas en las ciudades mencionadas. Los candidatos deberán acudir preparados para pasar todo el día en el lugar. Los preseleccionados serán informados de los horarios para evaluaciones y entrevistas adicionales el mismo día.

La aerolínea ha destacado que busca personas "apasionadas" por ofrecer una hospitalidad "sencilla", pero a la vez "personalizada e impecable", creando momentos "memorables" para los clientes.

Condiciones laborales

Toda la tripulación de Emirates tiene su base en la ciudad de Dubái y disfruta de un paquete de empleo que incluye una variedad de beneficios, como un salario libre de impuestos, alojamiento gratuito proporcionado por la empresa, transporte gratuito hacia y desde el trabajo, cobertura médica y descuentos exclusivos en compras y actividades de ocio en Dubái.

La tripulación de cabina de Emirates disfruta además de ventajas de viaje en condiciones favorables para ellos, sus familias y amigos a todos los destinos a los que vuela la aerolínea.