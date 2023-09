Only You abrirá en Sevilla su quinto hotel cinco estrellas en España en 2024

Only You Hotels, la firma de hoteles premium de Palladium Hotel Group, abrirá un nuevo hotel en Sevilla el primer trimestre de 2024: el quinto de la cadena en España junto a los dos que ya tiene en Madrid, Valencia y Málaga. Only You Hotel Sevilla está situado en frente de la estación Sevilla-Santa Justa y ocupa el edificio del anterior Ayre Hotel Sevilla, que cerró sus puertas en julio de 2022. Se encuentra actualmente en proceso de remodelación completa para convertirlo en un hotel de cinco estrellas.

La empresa matriz, Palladium Hotel Group (que forma parte del Grupo Matutes) opera más de 40 hoteles y más de 13.000 habitaciones, distribuidos en siete países: España, México, República Dominicana, Jamaica, Italia, Brasil y Estados Unidos, y gestiona 10 marcas: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Only You Hotels, Bless Collection Hotels, la marca Hard Rock Hotels bajo licencia con tres hoteles en Ibiza, Tenerife y Marbella y la marca efímera 45 Times Square Hotel.

El antiguo Ayre

"Nuestro propósito es convertirnos en los mejores anfitriones de la ciudad, situando al cliente en el centro de la experiencia y ofreciéndole un servicio excelente y lo más personalizado posible" explica Juan Serra, Director General de Only You Hotels. "Para conseguirlo, todos nuestros hoteles cuentan con unas características comunes: un equipo multicultural; una localización inmejorable; un interiorismo singular con el lobby como corazón del establecimiento; una cuidada oferta de restauración y un amplio calendario de actividades dirigidas a locales y viajeros", concluye.

El edificio de su nuevo hotel de Sevilla fue construido para la Expo 92 y ha sido objeto de una renovación completa para pasar de cuatro a cinco estrellas. Las obras de reforma, que corren a cargo del despacho de arquitectura T10Team. La estética y el diseño llevan la firma de Lázaro Rosa-Violán.

El futuro Only You Hotel Sevilla dispone de una superficie de 15.000 metros cuadrados construidos que comprenden 209 habitaciones distribuidas en 8 plantas. La planta baja, con 1.000 metros cuadrados, contará con diferentes conceptos gastronómicos además de cinco salas para eventos o reuniones. El hotel también alberga un oasis de vegetación con una piscina con pool bar, daybeds y un diseño mediterráneo con influencia árabe propio de la ciudad de Sevilla. Asimismo, el hotel dispone de parking propio.

