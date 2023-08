El turismo del norte de la Isla de Tenerife sufre con las llamas

El turismo en el norte de Tenerife se quema con las llamas del incendio sufrido estos últimos días. Según los datos que ha podido recoger este periódico, los hoteles más cercanos a la zona afectada han recibido un notable número de cancelaciones, cómo por ejemplo el Hotel Tigaiga o el Hotel Rural La Raya 1866. Otros hoteles han manifestado la huida de clientes por motivos sanitarios. El humo provocado por el fuego les dificultaba la respiración y muchos han preferido abandonar la isla, según informa el Hotel Riu de La Orotava.

Desde la Asociación de Profesionales de Guías de Turismo de Tenerife también han revelado cancelaciones, tanto presentes como futuras, en excursiones. Además, muchas de las rutas que se ofrecían a los visitantes han tenido que ser modificadas por culpa de los restos que han dejado las llamas. En concreto, los accesos al Parque del Teide se han visto cerrados tanto por el norte como por el sur. De esta forma, los guías turísticos se han visto obligados a buscar alternativas.

El incendio comenzó el pasado martes 15 en el monte de Arafo de la isla de Tenerife. Según ha informado el Gobierno de Canarias, la superficie afectada por el incendio se mantiene en 14.751 hectáreas distribuidas en doce municipios, principalmente en la zona noreste de la isla. Más de 12.000 evacuados y un fuego que ha afectado en torno al 7% de la superficie de la isla. Su gran impacto le ha convertido en el peor incendio de España en lo que va de año; es más, la zona afectada ha sido clasificada como "zona catastrófica".

A pesar de estos terribles sucesos, la actividad en las principales áreas metropolitanas de la isla ha continuado, al igual que el tráfico en aeropuertos y puertos. En especial, la región del sur donde los hoteles no han registrado cambios en sus reservas ni cancelaciones fuera de lo normal. Esta zona de la isla, al estar más alejada del incendio se ha visto capaz de mantener su flujo de clientes con plena normalidad. Así lo ha reflejado el Hotel Vincci Selección La Plantación del Sur al manifestar que están plenamente ocupados y que "no paran".

No obstante, cuanto más cerca del incendio, mayores son el número de cancelaciones en los hoteles. El Hotel Tigaiga ha revelado que desde el pasado jueves la cantidad de cancelaciones recibidas han sido "muchas" y mayores a lo habitual. Por otro lado, el Hotel Rural La Raya 1866 ha manifestado que los clientes "tienen miedo y se ha visto reflejado en las cancelaciones de los últimos días". El hotel ha recibido entre siete y ocho anulaciones desde el jueves de la semana pasado, un número inusual para el alojamiento.

Excursiones turísticas

Cabe destacar que Tenerife es una de las islas con mayor oferta de atracciones turísticas de las Islas Canarias. Y dentro de este sector, la isla ha reflejado importantes impactos respecto a la reserva de visitas y rutas naturales. Desde la Asociación de Profesionales de Guías Turísticos de Tenerife (APIT) nos han informado que 36 guías de 37 encuestados han recibido "al menos una" cancelación y 17 de ellos "al menos cinco". La asociación nos revela que no saben cuánto va a durar la extinción completa del incendio. Por ahora prevén que los accesos al Parque del Teide (uno de los lugares más concurridos por turistas) queden cerrados desde La Orotava, Arafo y La Esperanza. Estos tres accesos, de cinco que tiene el parque, están afectados por monte quemado y desde APIT manifiestan que no les extrañaría esperar más de un mes hasta poder volver a subir al Teide entrando por esas zonas de la isla. Así, para los guías que ofrecen experiencias viendo las estrellas desde el Teide esto ha supuesto la búsqueda de lugares alternativos desde donde verlas. No obstante, los otros dos accesos situados al sur quedarán abiertos antes que el resto.

Respecto al resto de excursiones, la masa forestal que ha desaparecido no afecta de manera directa a todas las visitas que se ofrecen, como por ejemplo el parque rural de Anaga que ha salido intacto del incendio. También se mantendrán las rutas culturales a los cascos históricos. Sin embargo, desde APIT manifiestas que "cuando haya la posibilidad de subir al Teide, para los guías turísticos será muy difícil explicar lo ocurrido en las zonas dañadas del parque."

A nivel internacional, según informa el profesor Diego Sancho de la EAE Business School algunas operadoras, fundamentalmente británicas, han estado analizando la posibilidad de generar seguros que cubran las olas de calor y los incendios. Y no solo en las Islas Canarias, sino también en la zona de Grecia y de la Península Ibérica. Estos seguros devolverían el importe pagado a la agencia de viajes en caso de ser afectado por alguno de estos sucesos. Las agencias están viendo que el mercado puede resentirse en el futuro y es por esto que están visualizando posibles soluciones.

No obstante, Sancho argumenta que a pesar de que el turismo en la zona de incendio se esté viendo dañado, es altamente probable que estos daños sean cubiertos por el gobierno. Al haber sido catalogado como "zona catastrófica" el gobierno cubriría todas esas cancelaciones hacia hoteles y guías turísticos.