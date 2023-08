Fucking, el pueblo que se cambió el nombre porque no ganaban para letreros

Un pequeño pueblo austriaco de poco más de un centenar de habitantes en la actualidad finalmente cambió de nombre entre otras cosas porque sus habitantes no ganaban para comprar los letreros que identificaban a la población en la entrada y salida de la localidad, que eran continuamente robados.

Este reducido núcleo urbano al que actualmente se le considera una aldea fue fundado en el año 1070 y años después adoptó el nombre de Fucking, una palabra que en inglés es conocida en todo el mundo aunque se desconozca el idioma.

Fucking (jodiendo en inglés), una pedanía del municipio de Tarsdorf, pasó desapercibido para los foráneos durante siglos, pero comenzó a hacerse popular entre los turistas que veían el nombre. Se produjo un efecto llamada y numerosas personas se desplazaban hasta allí a pesar de que el lugar tiene pocos atractivos turísticos, y algunos de ellos se llevaban como souvenir los letreros que identifican al pueblo, como ocurre, por ejemplo, en la localidad madrileña de Leganés con los carteles de la calle AC/DC o en Madrid con los de la avenida de Luis Aragonés, que vuelan.

Sin embargo, el nombre de Fucking tiene poco que ver con lo que significa en lengua inglesa, ya que proviene del nombre propio 'Focko', que era como se llamaba un personaje local, mientras que el 'ing' es un antiguo sufijo germánico que significa 'gente', con lo cual Fucking vendría a traducirse como 'el lugar de la gente de Focko'. En alemán carece de cualquier otra connotación y menos la que tanto divierte a los anglosajones.

El pueblo se llamaba Fukching al menos en 1303 y en 1532 pasó a llamarse Fugkhing. Fue a partir del siglo XVIII cuando fue rebautizado como Fucking, para algarabía de posteriores turistas de habla inglesa.

Lo cierto es que Fucking era destino de muchos turistas, como le ocurrió, por ejemplo, a la localidad belga de Pajottenland, que también le hace mucha gracia a algunos españoles que la visitan. Se hacían fotos junto a los letreros y se los acababan llevando, hasta el punto de que el cartel de Fucking era la señal más robada de Austria.

"¡Por favor - no tan deprisa!"

De hecho, las autoridades municipales tuvieron que destinar una partida extra para poder reponer los carteles, a la cual se otorgó una cantidad significativa de fondos públicos. Además, se instalaron letreros a prueba de ladrones, anclados con cemento y con soldaduras en acero. Los visitantes no solo robaban la señal identificativa del pueblo, también otro pequeño cartel que había bajo el cartel de Fucking que rezaba en alemán "Bitte - nicht so schnell!", o lo que es lo mismo: "¡Por favor - no tan deprisa!", que completaba la comicidad por su doble sentido.

El caso es que los pocos habitantes de Fucking estaban hartos de las visitas de turistas ladrones y de las continuas mofas al pueblo, que se tradujeron incluso en que la web para adultos Pornhub llegara a conceder a cada uno de los habitantes una suscripción premium a la página totalmente gratuita.

De Fucking a Fugging

Por eso en el año 2004 se llevó a cabo un referéndum para ver si querían cambiar el nombre del pueblo, pero los residentes no se decidieron y acabó ganando el no. Eso sí, años más tarde, en la sesión del 17 de noviembre de 2020 del concejo municipal de Tardorf, los habitantes de la localidad por fin accedieron a cambiar el nombre el nombre de la aldea, que pasó a llamarse Fugging, y ese es su nombre oficial desde el 1 de enero de 2021.

El pueblo ha perdido el atractivo turístico que generaba el nombre de Fucking, pero al menos ya no tienen que reponer constantemente los letreros. Quizás sigan llegando turistas a las aldeas próximas de Oberfuking y Unterfucking, que no han cambiado su denominación. O tal vez a otras dos localidades cercanas como son Petting, que viene a ser 'magreo' en inglés, y Kissing (besar). En estos otros lugares, al menos por el momento, no se plantean convocar referendos.

The village of Fucking, Austria:



They're finally changing the town's name because they're f*cking tired of people stealing their f*cking signs.



The village will soon be called "Fugging". Brilliant... pic.twitter.com/CHEqKvT2vg — Rex Chapman???????? (@RexChapman) November 27, 2020