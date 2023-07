El sector de la movilidad pide un marco normativo común en todos los países para ser competitivos

El sector de la movilidad ha resaltado la necesidad de un marco normativo conjunto e igualitario para todos los países para poder ser competitivos y avanzar en cuestiones de multimodalidad, billete único o simplemente proyectos que incluyan el vehículo autónomo. Durante el II Foro de Movilidad de elEconomista.es, el director de Innovación, IT y Sostenibilidad de Globalvia, Fernando Vallejo, ha alegado que "la regulación es esencial. A nosotros nos encantaría desarrollar aquí nuestras herramientas, pero hay muchas limitaciones. En Estados Unidos hay mil opciones y en China también por eso ya hay vehículos autónomos y aquí no. Creemos que hay futuro en Europa, pero a la hora de decidir dónde invertir no nos plantemos que sea aquí porque la regulación no acompaña al negocio".

No solo la regulación es diferente sino también los propios mercados y, por ello, "cuesta es ponernos en marcha en temas de regulación y permisos para que todo sea con la máxima seguridad. Vamos más despacio que en otros países. Además, en el entorno urbano hay más limitaciones. En general, todavía queda mucho camino por recorrer", explica la CIO de Alsa, María Ángeles Vicente. Es necesario un margo regulatorio común para evitar que haya barreras y que se "favorezca a toda la cadena de valor. Además de dar acceso a datos comerciales en condiciones de igualdad y un marco que fije unos mínimos de remuneraciones que evite abusos o prácticas anticompetitivas", puntualiza el Head of Government Relations de Trainline, Guillermo Serrano.

En muchos países existen políticas que impulsan la movilidad sostenible y digitalizada, así lo explica el director de operaciones de Blablacar en España y Portugal, Florent Bannwarth, "existen descuentos en peajes, carriles de alta ocupación más desarrollados, bonus en Francia (subvenciones a los conductores que ayudan a reducir las emisiones de CO2), fomentar entornos de coches compartidos dentro de la propia ciudad como para ir al trabajo, que aquí no se puede lanzar porque falta apoyo".

La importancia del 5G

La tecnología ayuda a impulsar el sector de la movilidad para que ofrezca nuevos servicios a los consumidores. El futuro del sector es amplio y todavía está por construirse, "el primer paso es lograr el vehículo conectado, después unos que sea autónomo y en este caso, la realidad de que existan carriles para estos coches en las autopistas no es algo tan raro. De hecho, es algo que está a la vuelta de esquina. Y por último estará el coche que vuele, que no existan autovías, sino aerovías. Es decir, que podamos coger el dron en nuestra propia casa o en un lugar cercano para poder volar de un destino a otro", comenta Vallejo.

No obstante, para que esto ocurra también es necesario tener las herramientas pertinentes como es el 5G. Ante esto, desde Globalvia aseguran que "el 5G es una tecnología clave para el vehículo conectado autónomo y hay que promover el uso de esta. Todavía nos queda un gran recorrido y necesitamos que funcionen para que los coches respondan de forma automática en las carreteras. Aunque todavía hay muchos retos por conquistar. En palabras de Bannwarth, "el 5G todavía está algo lejano. En España hay zonas donde la conexión no es muy buena, por ello, el desafió es cubrir el 100% del territorio con una buena conexión".

Multimodalidad, pruebas piloto

La multimodalidad ha llegado para quedarse. El transporte multimodal consiste en el uso de diferentes modos de transporte, con el objetivo de viajar de una manera más rápida y eficaz, sobre todo en cuestiones de trasbordo. En esta área ya existen algunas pruebas piloto, como la que está llevando a cabo Globalvia en Sevilla. En palabras del director de Innovación, IT y Sostenibilidad de Globalvia, "en Sevilla estamos probando una experiencia piloto que conecta con dos medios de transporte tanto público como privado. El usuario con una sola tarjeta, que está integrada en la aplicación, realiza el pago y tiene un descuento por ello. Al final, si el cliente no recibe un beneficio no vamos a ningún lago, no avanzamos. Esta experiencia no sabemos cómo saldrá, pero queremos que despegue de forma masiva".

Sin embargo, esta multimodalidad sigue siendo un desafío para el sector no solo a nivel internacional sino también nacional. "Todavía dificultades en el transporte urbano e interurbano porque se depende de las autoridades correspondientes en cada caso y estas son las que tienen que permitir la venta de billetes locales o el uso de bonos transportes", resalta la CIO de Alsa y añade que "si la administración no da el paso, no podemos hacer nada. También es cierto que no es lo mismo integrar operadores privados con empresas más pequeñas, que todavía no están tan digitalizadas. Hay que ver la situación de cada compañía, no hay una estandarización que haga esta integración más sencilla".

En Blablacar también están apostado por la multimodalidad. Según ha comentado el director de operaciones de la compañía en Iberia, "vamos a seguir con nuestro sistema, aunque nuestra razón principal es el coche compartido y para tratar de optimizarlo se necesita pasar por la multimodalidad porque hay mil formas de viaje. Ahora mismo tenemos 3.000 operadores en 22 países, de hecho, en Francia tenemos hasta nuestra propia marca de autobuses porque es un país peculiar. Aquí en España trabajamos con operadores de líneas internacionales, aunque falta el paso de desbloquear la multimodalidad dentro del territorio nacional. Queremos incluir los trenes de larga distancia en nuestra aplicación, aunque este es un objetivo algo más a largo plazo".

Los hitos hasta ahora

Si bien es cierto que queda mucho camino por hacer, el sector de la movilidad también ha conseguido grandes hitos. "Estamos experimentando con el vehículo de hidrógeno. Además de fomentar la electrificación de los autobuses urbano y que ya existen autobuses autónomos funcionando en áreas urbanas", apunta Ángeles Vicente. No obstante, en relación con la electrificación del transporte, la CIO de Alsa añade que "es necesario reforzar los puntos de recarga. Se necesitan más espacio para que alrededor de 400 autobuses puedan recargarse durante la noche y también habría que implementarlo en puntos concretos de la ciudad. Se está poniendo solo el foco en el vehículo personal, pero también hay que pensar en el transporte compartido".

Siguiendo esta línea y destacan el proceso de liberalización ferroviaria, "el proceso en España ha sido positivo. Los datos son claros ha habido una bajada de precios y una subida de los usuarios. Todo esto han favorecido la competencia en todos los sentidos posibles. Aunque este proceso aún no ha acabado, hay que abordar la liberalización ferroviaria en la distribución", destaca Serrano.

Por otro lado, para Blablacar "el desafío actual, y en el que llevamos trabajando más de dos años, es pasar de optimizar un vehículo llenando sitios- de media en un coche viajan 1,7 personas algo que es insostenible a nivel económico y medioambiental- a optimizar rutas, y ofrecer la experiencia de puerta a puerta lo más cercano posible. Todo esto se consigue con algoritmos. La mitad de los trayectos de hoy en día son paradas sugeridas por esta herramienta. La explicación sencilla es que el algoritmo te recomienda donde pararte y recoger a alguien cuando viajas a un sitio concreto, es hacer matching entre conductor y pasajero".

Puede ver la jornada completa aquí:

