Norwegian Cruise Line inicia la cuenta atrás para su vuelta a Asia tres años después

Norwegian Cruise Line (NCL), la innovadora compañía global de cruceros con una trayectoria de 56 años rompiendo con lo establecido, inicia la cuenta atrás para su muy esperada vuelta a Asia después de más de tres años, una vez el renovado Norwegian Jewel se estrene de nuevo en Tokio el 19 de octubre de 2023.

"Después de más de tres años, hemos vuelto a Asia por todo lo alto" apunta Kevin Bubolz, Vice President & Managing Director Continental Europe, Middle East & Africa. "Sabemos las ganas que tienen nuestros huéspedes de volver a esta increíble región y, el Norwegian Jewel, al ser el barco más pequeño de NCL, tiene el tamaño perfecto para descubrir los lugares menos conocidos de Asia, a la vez que ofrece todas las comodidades y novedades con las que sabemos que los cruceristas locales están encantados, como su mítica y exitosa discoteca y el gran espectáculo de burlesque 'Velvet' ".

La temporada asiática del Norwegian Jewel, de seis meses de duración, ofrecerá 16 itinerarios inmersivos con una gran variedad de puertos de escala, visitando 11 países y embarcando desde nueve puertos de salida diferentes, incluyendo Tokio y Yokohama en Japón; Taipei (Keelung), Taiwán; Bangkok (Laem Chabang), Tailandia; Bali (Benoa), Indonesia y Kuala Lumpur (Port Klang), Malasia. Con una oferta de cruceros de entre 10 y 14 días de duración, la temporada incluye numerosas novedades como las primeras salidas de NCL desde Manila (Filipinas) y Seúl (Incheon), Corea del Sur, y seis nuevos puertos de escala: Manila, Borácay, Palawan y Salomague, en Filipinas; Isla de Bintan, en Indonesia; y Hualien, Taiwán.

Un enfoque centrado en la experiencia e inmersión en el destino permite a los huéspedes disfrutar de los itinerarios más completos por los destinos más codiciados del momento, como Japón, Filipinas e Indonesia; itinerarios abiertos que permiten a los pasajeros complementar su viaje con excursiones por tierra; además de menos días en alta mar, estancias más largas en puerto y un mayor número de pernoctaciones. Con una media de menos de dos días de en alta mar por crucero, hasta 13,5 horas en destinos como Singapur y la ciudad de Ho Chi Minh, así como largas estancias en lugares que cobran vida por la noche como Phuket, Osaka y Bali (Benoa), el Norwegian Jewel ofrece la experiencia más completa para explorar Asia.

Acerca del Norwegian Jewel

Con capacidad para 2.376 huéspedes, el Norwegian Jewel cuenta con 13 bares y 15 establecimientos gastronómicos, incluidos tres restaurantes asiáticos: Sushi, Teppanyaki y Chin Chin, donde los agradables camareros sirven fideos recién preparados y platos fritos al estilo wok. Los huéspedes pueden jugar al baloncesto en la pista deportiva o disfrutar del bienestar en el Mandara Spa y en la Thermal Suite, con piscina de talasoterapia, baño de vapor y sauna. Los espectáculos incluyen Rock You Tonight, una producción llena de energía con música de los ídolos del rock como Queen, Journey y The Who, así como "Velvet", el popular musical australiano que incluye clásicos de la música disco como "Turn the Beat Around" y "Boogie Wonderland", fusionados con elementos de estilo burlesque, cabaret y circo acrobático.

Además, el barco se ha renovado íntegramente para ofrecer un alojamiento innovador, tanto en camarotes, como en suites y aseos, para hacer sentir al huésped como en casa. Y aquellos con un gran sentido de la exquisitez se enamorarán de The Haven by Norwegian. Situado en la parte superior del barco, The Haven alberga las suites y villas más lujosas de NCL, con capacidad para ocho personas, servicio de conserjería y mayordomo las 24 horas, terraza privada y piscina exclusiva para los huéspedes de The Haven.

Lo más destacado de la temporada de Asia puede ser un crucero de 11 días con salida desde Kuala Lumpur (Port Klang) hacia Bali (Benoa) pasando por nueve destinos diferentes, incluidas las idílicas islas tropicales de Langkawi (Malasia), Lombok (Indonesia) y una noche en Phuket (Tailandia). Con salida el 27 de enero de 2024, las tarifas son a partir de 2.784 euros por persona (precio por camarote exterior con balcón).

También puedes optar por el itinerario de 11 días del Norwegian Jewel, que marcará el primer viaje de la compañía desde Manila (Filipinas) a Kuala Lumpur (Malasia). Este increíble itinerario visita 10 destinos exóticos, incluyendo una excursión completa Filipinas y Vietnam, junto con una escala en Muara (Brunéi Darussalam), la isla de Bintan (Indonesia) y Singapur. Con salida el 30 de noviembre de 2023, las tarifas son a partir de 2.930 euros por persona (precio por camarote exterior con balcón).

Por último, es posible escoger un crucero de 10 días, el primer viaje de la compañía desde Seúl (Incheon), Corea del Sur. El crucero a Yokohama, que ofrece una visita completa del país nipón durante la impresionante temporada de floración de los cerezos, hace escala en 10 puertos y no tiene días de navegación. El crucero incluye una noche en Kioto (Osaka) e incluye escalas en el monte Fuji (Shimizu), Nagoya e Hiroshima. Con salida el 21 de marzo de 2024, las tarifas son a partir de 3.938 euros por persona (precio por camarote exterior con balcón).