Iberia, 50&50GL y CAE se alían para promocionar las carreras aeronáuticas entre las jóvenes

24 jóvenes de entre 16 y 20 años que forman parte del programa #ChicasImparables, promovido por 50&50GL, la CEOE y la IE University, han vivido una jornada inmersiva en las carreras aeronáuticas, dentro de la colaboración con Iberia para acercar profesiones como la de piloto, ingeniero o técnico de mantenimiento aeronáutico a las jóvenes y, así, incrementar el número de mujeres en estos colectivos en un futuro.

En una jornada intensa y muy enriquecedora, tanto para las jóvenes como para las profesionales de Iberia que les han acompañado, estas 30 #ChicasImparables han podido conocer un poco más de cerca la formación y experiencia profesional de distintas mujeres que trabajan en el sector aeronáutico. El objetivo de esta iniciativa es presentar a las nuevas generaciones referentes femeninos en profesiones que actualmente ocupan hombres mayoritariamente, para que sirvan de inspiración a las más jóvenes a la hora de tomar una decisión sobre su futuro laboral.

Estas jóvenes han visitado los simuladores de vuelo de CAE, donde han podido ver y probar cómo se entrenan las tripulaciones técnicas, y charlar con el director de entrenamiento de Iberia y una comandante de largo radio e instructora de la aerolínea, sobre las competencias necesarias para ser piloto y cómo es la carrera profesional de una aviadora. En el taller de motores, la directora de Motores de Iberia les ha explicado la actividad que se desarrolla en el taller donde se reparan motores de clientes procedentes de todos los continentes. Y en el Hangar 6, la directora de Aviones de Iberia les ha mostrado cómo se se realizan las grandes revisiones de las aeronaves de Iberia y otras aerolíneas clientes. Este centro cuenta con una capacidad de más de un millón de horas hombre anuales y que puede atender simultáneamente hasta 10 aviones en paralelo.

Visibilizar el talento femenino

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Diversidad, Equidad e Inclusión de Iberia, que tiene como objetivo sensibilizar, desarrollar y dar visibilidad al talento femenino. El 38% de la plantilla en Iberia son mujeres; son mayoritarias en el cuerpo administrativo y entre los tripulantes de cabina de pasajeros, y todavía una minoría en profesiones como pilotos, ingenieros aeronáuticos y técnicos de mantenimiento de aeronaves. Entre 2018 y 2022, la aerolínea ha pasado de tener un 18% a un 30% de mujeres en los puestos de más alta responsabilidad y, dentro de su Plan de Diversidad, Equidad e Inclusión, Iberia se ha comprometido a incrementar el porcentaje de mujeres en puestos directivos hasta el 40% en los próximos dos años, y a "acercar" a las mujeres aquellas profesiones del sector aeronáutico donde todavía son minoritarias, a través de distintas iniciativas que se enmarcan en tres grandes pilares.

Por un lado, a través de la sensibilización y formación internas en una cultura de compromiso con la diversidad y a través de distintas acciones. Por ejemplo, se realizan talleres "YoSinEtiquetas", con empleados de todas las áreas para determinar el marco de actuación. También, hay una comunidad de Embajadores de Diversidad por cada uno de los grupos de diversidad: género, generacional, cultural, LGTBI+ y discapacidad. Se incorpora la diversidad a los valores internos de marca: "Somos uno y diversos", y se vigila el uso de un lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones internas y externas.

Por otra parte, Iberia tiene en cuenta procesos relacionados, sobre todo, con el desarrollo profesional, políticas inclusivas de RRHH y Plan de Igualdad. Entre las políticas de RRHH inclusivas encontramos la implantación del requisito de 50% de CV en procesos de selección de candidatos externos; revisión bajo la perspectiva de género diversos procesos de recursos humanos como la encuesta de clima, la evaluación del rendimiento y el talento, política de movilidad y atracción del talento, perfil de liderazgo y de empleado/a, el catálogo e informe de formación y los programas de talento; estudio de competitividad externa, para asegurar que los salarios en Iberia están en línea con el mercado y que no existe brecha salarial por género. Además, se establece un programa de desarrollo y mentorización del talento femenino Take the lead, para impulsar la carrera profesional de mujeres hacia posiciones de mayor responsabilidad. En el Plan de Igualdad, Iberia materializó en 2018 los acuerdos en este sentido con la representación social de los tres colectivos que forman la compañía (tierra, pilotos y TCP). Como parte del Plan de Igualdad se ha constituido el Comité de Igualdad, que realiza el seguimiento y valoración de las medidas implantadas.

Por último, se realizan acciones de comunicación externa para visibilizar el talento femenino y atraer a las mujeres a profesiones como piloto, ingeniero o técnico de mantenimiento, con una presencia femenina todavía muy minoritaria. El objetivo es atraer y fomentar las carreras técnicas entre las jóvenes es el objetivo del programa "Quiero ser" de Iberia, que permite que chicas entre 16-18 años realicen de una "inmersión" en las instalaciones de la compañía y conozcan más de cerca profesiones del sector aéreo habitualmente masculinas. Además, Iberia apoya distintas asociaciones y eventos destinados a dar visibilidad a la mujer. Un ejemplo es que forma parte de la asociación "Ellas vuelan alto", un proyecto que busca fomentar el talento femenino en el sector aeroespacial, dando voz y visibilidad a la mujer. También colabora activamente con el proyecto de la consultora 50&50 Gender Leadership, cuyo objetivo es avanzar en la igualdad de derechos y oportunidades, y también participa en WoMen Now, plataforma que da voz a mujeres extraordinarias.