La privatización de las torres enfrenta al sector aéreo

La propuesta de liberalización de la segunda fase de las torres de control, que incluye las torres de Tenerife Sur y Tenerife Norte, Málaga, Gran Canaria, Bilbao, Santiago y Palma de Mallorca, ha generado un debate muy intenso en el sector aéreo. El objetivo del Ministerio de Transporte es mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de control de tráfico aéreo, así como reducir los costes. La apertura a la competencia, un fenómeno que ya se ha producido en otros países de Europa y que en España vivió su primera fase en 2011, se espera que fomente la innovación y la mejora continua en la prestación de estos servicios. Desde ALA, se muestra una actitud positiva hacia la propuesta, considerándola una medida muy favorable.

Sin embargo, los trabajadores del sector aéreo y los sindicatos están en contra de la liberalización, ya que temen que afecte negativamente a las condiciones laborales y la seguridad de los vuelos. El sindicato Usca se opone frontalmente a lo que denomina privatización, argumentando que no aportará nada beneficioso. Pau Mari Sánchez, representante del sindicato, expresa a ElEconomista.es su oposición frontal a la propuesta de liberalización de las torres de control, argumentando que "creemos que no aporta nada beneficioso para nadie".

La situación resulta como mínimo llamativa, ya que las posiciones son diametralmente opuestas. Entre los partidarios de la liberalización aparece la Asociación de líneas aéreas (ALA) y el gestor aeroportuario español Aena, quedando este último apoyo patente en las palabras de Maurici Lucena, su presidente y consejero delegado: "La introducción de competencia ha sido una muy buena noticia, ha reducido los costes que se trasladan a las aerolíneas y a los pasajeros", declaraciones que dio en la presentación de resultados de la compañía de 2022. Por otro lado, desde el sindicato Usca sostienen: "Hay una serie de torres que ya están privatizadas desde hace diez años y todos estos supuestos beneficios no se ven por ninguna parte", afirman.

Rebaja de tarifas

Lo citado anteriormente cobra más sentido si atendemos a los datos ofrecidos por ALA, donde se puede observar que el conjunto de los aeropuertos de Aena se ha beneficiado de una reducción acumulada en el periodo 2014-2022, que abarca el primer y segundo Documento de Regulación Aeroportuario (DORA), del 13% en dicha tarifa. "Esto es así debido a que cualquier eficiencia de Aena se traslada al conjunto de los aeropuertos, de forma que la liberalización ha impactado positivamente también en los costes de los aeropuertos no liberalizados", añaden desde la patronal de líneas aéreas.

No obstante, es importante remarcar que este 13% no se corresponde únicamente con las torres ya liberalizadas, sino con todo el conjunto de las mismas, algo que se da en gran parte gracias al hecho de que Enaire tenga las tasas más bajas de toda la Unión Europea.

Por esta razón, desde el sindicato Usca no ven la necesidad de este proceso. Pau Mari Sánchez destaca que no está de acuerdo con la privatización de las torres de control, porque considera que Aena es el proveedor más eficiente en la actualidad en comparación con otros países europeos como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Según él, el gestor aeroportuario tiene las tasas más bajas de Europa y, aun así, sigue generando beneficios, por lo que no es una empresa que cueste dinero al erario público.

En este sentido, Sánchez opina que el hipotético ahorro que se esgrime ligado a la privatización no sería más que un desvío de ingresos de una empresa pública hacia unas empresas privadas, que son las que darían el servicio de control, y en última instancia, también en los fondos de inversión, que controlan el 49% de Aena (TCI, Blackrock y Veritas, entre los más relevantes) y que quieren repartirse los beneficios de la compañía.

Este extremo se desmiente con contundencia desde la compañía pública y desde ALA, que defienden que la liberalización lo único que hace es repercutir en una bajada de las tasas y, por tanto, en una caída de los precios de los billetes. Por otra parte, aseguran que la liberalización no supondrá duplicidades que trasladen el ahorro ocasionado por la liberalización del servicio de torre a los servicios de aproximación. Alegan que son tasas distintas y, por tanto, no debe afectar.

"Si se privatiza, lo que se privatiza es únicamente el servicio de control de aeródromo, con lo cual ahí estás introduciendo una ineficiencia brutal, porque vas a tener que duplicar dependencias, ya que el servicio de control de aproximación lo tienes que seguir pagando por los contratos de Enaire", rebate el portavoz de Usca.