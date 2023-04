Dupuy de Lôme: "España es una referencia internacional en el turismo de negocios y un gran reclamo"

El viajero de negocios vuelve a embarcar. La senda de la recuperación de los viajes de negocios, en 2023, continúa en ascenso, lo que es un signo, sin duda, "muy positivo", destaca Luis Dupuy de Lôme, vicepresidente Business Development Global SME para American Express Global Business Travel (Amex GBT).

Aunque, es cierto, señala que "la recuperación en este segmento, los viajes de negocios, está llevando un ritmo diferente que en el segmento de ocio o vacacional, cuyo ascenso ha sido y está siendo algo más rápido".

En el caso de España, destaca Dupuy de Lôme : "Es una referencia internacional en el turismo de negocios y un gran reclamo". Nuestro país "cuenta con numerosos ingredientes que lo convierten en un destino muy atractivo para el turismo de negocios, desde magníficas ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga ..., equipadas para la realización de grandes congresos, así como para acoger cualquier tipo de evento corporativo, de cualquier tamaño e índole", explica. Así como "una estupenda red de aeropuertos, tren de alta de velocidad, maravillosos hoteles preparados para alojar eventos y en general buenas infraestructuras", añade.

¿Las empresas españolas han vuelto a invertir en viajes de negocios y eventos?

Si, las empresas españolas están invirtiendo en sus viajes de negocios y eventos corporativos. De hecho, algunas empresas no dejaron de invertir en ello, ni siquiera en las épocas más complicadas, donde la parte de eventos se reinventó casi por completo y los viajes esenciales siguieron ahí.

No obstante, podríamos decir que desde mediados/finales de abril 2022 la inversión en viajes de negocios no ha dejado de incrementarse hasta hoy; y en el caso de los eventos corporativos señalaría, incluso, que estamos ya por encima de 2019.

De acuerdo con el informe Air Monitor 2023 de American Express Global Business Travel, se prevé que las tarifas de clase ejecutiva desde y hacia España crezcan un 10,5%. ¿Qué factor reúne?

Es correcto, esta previsión se publicaba en nuestro informe Air Monitor 2023 y se basaba en varios factores que iban a ser (y lo siguen siendo) determinantes en la evolución de las tarifas aéreas a lo largo de este 2023, desde el aumento de la inflación, el impacto de la crecida en tipos de interés, la capacidad de las líneas aéreas y los costes por combustible; toda una cadena de factores ampliamente relacionados.

¿Cuáles son ahora las prioridades de los viajes de empresa? ¿Se han incorporado nuevas necesidades?

Que los viajes de negocios son claves para expandir la actividad comercial de las empresas y establecer lazos más fuertes con clientes y socios, es algo que ha recobrado más fuerza a raíz de los últimos años. Las prioridades no han variado en exceso, no obstante, sí que algunas se han potenciado. La digitalización y análisis de datos que llevan tiempo formando parte esencial en los viajes de negocios, es una de las ramas que se ha visto potenciada. Que tanto viajeros como gestores de viajes cuenten con las herramientas adecuadas es un clave éxito y de eficiencia. Una prioridad que se ha visto muy reforzada es la sostenibilidad, la sensibilidad por el impacto medioambiental por parte de las empresas (además del interés a nivel individual (refiriéndome a viajeros/viajeras), ha crecido en los últimos años; por lo que proporcionar las herramientas necesarias para que empresas y viajeros puedan medir esa huella de carbono, consideren alternativas que puedan reducirla, así como compensarla (en caso de no poder reducir), es una prioridad en alza.

Adicionalmente, este año, nos enfrentamos a otros retos como el entorno económico actual de alta inflación, a nivel mundial, que hará que las empresas a lo largo de este 2023 se centren en esos viajes esenciales, eso sí, sin descuidarlos dado el tiempo reciente en el que éstos se redujeron en muchos casos. Un lujo que ahora las empresas no pueden permitirse, ya que podría traducirse en una ventaja competitiva para otras.

¿Qué exige el viajero de negocios en la actualidad? ¿Cuáles son sus preocupaciones?

En línea con la pregunta anterior, considero que el viajero necesita contar con las herramientas adecuadas de gestión de viaje que haga que el viaje en sí sea su última preocupación durante el tiempo que está fuera, y pueda centrarse en su objetivo de negocio. Ya sean estas herramientas 100% digitales, un híbrido entre digitales y offline, o incluso en algunos casos el 100% offline por la necesidad del viajero y la complejidad de su viaje.

La sostenibilidad atañe también al viajero y la demanda por contar con mediciones de huella de carbono generada por los viajes, es cada vez más común.

En general, ¿cuida más el sector al viajero de negocios que al vacacional?

Que duda cabe que el viajero business está además asociado a una empresa en concreto, por lo que aquí no entra en juego sólo el carácter y fin individual de cada uno, sino la imagen de la compañía que representa.

Amex GBT ha alcanzado un nuevo acuerdo con la empresa de tecnología climática Chooose, ¿Cuál es el objetivo de este acuerdo?

El objetivo de este acuerdo no es otro que mejorar las soluciones de sostenibilidad de Amex GBT al integrar la tecnología de cálculo de emisiones de Chooose en todas nuestras herramientas de reserva. Esta integración permite una mayor precisión de los datos de emisiones de gases de efecto invernadero, además de crear una estructura que permita, a futuro, la compensación de carbono. Esta solución/integración permite, además, una mejor visibilidad de la huella de carbono proporcionando datos a nivel viajero, informes en base a compañía, comparativas e incluso histórico.

¿Cuáles son los objetivos que se marca la compañía para los próximos años?

En dos palabras, seguir creciendo de forma rentable. Para ello hemos puesto en marcha una organización global y segmentada, que esta en condiciones de ofrecer una propuesta de valor diferente y adecuada a cada uno de los segmentos del mercado, con las soluciones idóneas para cada caso. Para ello contamos, además de con la oferta de GBT, con la que nos proporciona las adquisiciones realizadas en los últimos años de Egencia y Ovation.

¿Qué tendencias marcarán los próximos años?

Considero que la Sostenibilidad y nuestra responsabilidad con el planeta va a tener cada vez un mayor peso, por lo que la búsqueda por soluciones a corto y medio plazo, como es el uso del SAF (Sustainable Aviation Fuel), dentro de la industria de la aviación, va a marcar una nueva era; así como incluso otras posibles soluciones que requieren más tiempo de desarrollo y que irán encaminadas a un largo plazo.

El aumento de la digitalización y la aplicación de IA (inteligencia artificial) relacionado a la gestión de los viajes corporativos es imparable y ayudará a mejorar diferentes procesos y a incorporar eficiencias.

El bienestar de los viajeros en relación con la retención de talento por parte de las empresas es, también, un área en alza. Y otras muchas que seguirán acompañando a la gestión de los viajes de negocios, como el análisis de datos para la definición de mejoras en los programas de viajes, la seguridad y un servicio de calidad, ahorros al contar con un programa de viajes eficiente y optimizado y otras que seguirán acompañándonos.