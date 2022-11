El Gobierno intentará evitar el paro de transportistas autónomos, pero no cederá a nuevas presiones

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este martes que el Gobierno "hará lo necesario" para evitar el paro indefinido convocado a partir desde el domingo por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte pero ha advertido que no cederá a nuevas presiones.

En declaraciones a Telecinco, la ministra ha afirmado que "no tiene sentido" en estos momentos plantear un paro en los términos en los que se ha convocado y ha advertido de que esto "no beneficia a nadie", ni dentro ni fuera del sector. En este sentido, ha apostado por "seguir trabajando para que todas las mejoras que hemos introducido desplieguen todos sus efectos. Convocando un paro esto no lo vamos a conseguir y desde luego no va a suponer un arma de presión más porque ya estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer y la voluntad de este Gobierno es garantizar, en cualquier caso, que los transportistas trabajan en condiciones dignas", ha subrayado.

Según Sánchez, el Gobierno "ha cumplido todos y cada uno de los acuerdos" a los que llegó con el sector, y ha recordado que el decreto que mejoraba las condiciones de los transportistas se aprobó en agosto, por lo que "aún no ha desplegado todos sus efectos".

Hay que denunciar los incumplimientos en la normativa

"El Real Decreto se está cumpliendo pero necesitamos más tiempo para desplegar sus efectos", ha argumentado la ministra, que ha insistido en que si se aprecian incumplimientos, lo que se debe hacer es denunciarlo ante los servicios de inspección, pero identificando al infractor, pues con carácter general esto "no se está haciendo" y hace difícil imponer las sanciones correspondientes.

La ministra ha abierto la puerta a mejorar lo ya aprobado para asegurar su cumplimiento, pero ha pedido que se escuche también al resto de organizaciones del transporte, que reconocen que las condiciones del sector han mejorado y "que han salido en bloque a rechazar el paro" convocado por esta plataforma que ha calificado como minoritaria: "Es de justicia que se escuche al resto de las organizaciones del sector, que están ofreciendo una información que no se compadece con lo que dice esta plataforma", ha señalado para apelar a la "responsabilidad".

Sánchez ha matizado que aunque pueden existir incumplimientos de la normativa, se han activado "muchísimos mecanismos" para que eso no suceda y, si sucede, lo que toca es denunciar. "Si de lo que se trata es de ajustar esos mecanismos para asegurar el cumplimiento, lo haremos", ha insistido. El Ejecutivo no tiene "ningún problema" en reunirse con la plataforma convocante del paro para hablar de ello.

La ministra ha indicado que el Ministerio está trabajando en un plan de inspección específico para el sector, pero ha vuelto a pedir que se formalicen denuncias si se observa que existen incumplimientos de la normativa. "Pido que se identifique al infractor para que se le sancione. Eso es absolutamente es necesario y necesitamos la colaboración de todo el mundo".