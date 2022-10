El reto del turismo de lujo en España, atraer al turista de Brasil, Corea y Emiratos Árabes

El consorcio de turismo y cultura por la excelencia española, Spain is Excellence junto a Elite Excellence-Federación Española del Lujo han organizado el summit Coming Up. Un encuentro que ha tenido lugar en el Teatro Magno (Madrid) y en el que se han dado a conocer las tendencias de los mercados que vienen a España y los cambios en el comportamiento de los consumidores en el lujo.

Ana Alonso, CEO de Spain is Excellence ha iniciado la jornada presentando los datos globales de los mercados consolidados que ha analizado el consorcio. "Han sido unos meses emocionantes en los que hemos realizado misiones a distintos países y hemos creado alianzas con muchos partners estratégicos. Nuestros cuatro pilares son cultura, sostenibilidad, calidad de servicios e inversiones para posicionar la marca España como la marca de excelencia que verdaderamente es. Los países en los que nos hemos focalizado más este año han sido: Estados Unidos que hemos detectado qué, aunque ha subido un 2%, también tenemos claro que la forma de acercarnos al turista norteamericano es creando mucho contenido a nivel digital. El turista estadounidense solo se deja sin cerrar del viaje un 30% de su viaje que solo cierra una vez llega a España. En el caso de México ha tenido un gran cambio en los últimos años por la cantidad de golden visa que se han emitido. El mexicano viaja a España a visitar a sus familias y eso conlleva un cambio distinto a la hora de dar de conocer España en México, lo que tenemos que hacer es generar vínculos entre ambas culturas. El caso de Colombia es similar al de México, mientras que China está tardando más en abrirse al mercado español, por eso es importante generar vínculos con los agentes de allí porque China tiene sus propias formas de operar.

Tanto en Escandinavia como en Suiza, aunque ambos están bastante consolidados en el turismo de lujo, todavía hay que proyectar otras partes de España más desconocidas para ellos. Por otra parte, el mercado nacional este año ha salvado el turismo de lujo. Se ha entendido que hay un cliente de lujo propio español que antes invertía en su viaje a nivel internacional y ha entendido que en España hay lugares que crean experiencias únicas.

Spain is Excellence también ha dado a conocer la agenda de 2023, "Para el próximo año, tenemos 3 misiones comerciales programadas para Brasil, Corea y Emiratos Árabes, además organizaremos el 5º Congreso Marítimo Nacional, y la II edición de los Premios a la Excelencia", ha señalado Ana Alonso.

El reto del turismo de lujo, conquistar a Brasil, Corea y Emiratos Árabes

España aún no figura entre los destinos favoritos de los brasileños, por eso desde el consorcio ven interesante poner el foco en el país carioca. Carlos Barros, experto en turismo y especialista en mercado brasileño ha sido entrevistado por Crismeidy Ureña, directora de la revista Soy Caribe Premium en España. Barros ha señalado que Brasil es un país distinto al resto de países de Latinoamérica, "nosotros hablamos portugués y el resto castellano. En Brasil, la mezcla de culturas es mayor y es un país muy grande, toda Europa cabe en Brasil y ese el reto para el turismo, la complejidad que representa Brasil". A parte de las diferentes clases sociales muy diferenciadas por el nivel de ingresos, hay solo 30 millones de personas con alto poder adquisitivo un mercado donde el turismo de lujo debe poner el foco. Sobre los destinos preferidos por el turista brasileño de España, destaca la playa, experiencias gastronómicas e innovadoras y "después gusta compartir en RRSS todo lo que hace" explica Barros. Sobre el método de reserva, los brasileños organizan sus viajes con sus propios recursos y casi siempre lo hacen financiando, "el brasileño no mira el precio en sí mira las cuotas". Algo que no perdona el brasileño es la mala atención por eso movimientos como Spain is Excellence suponen una gran oportunidad para captar ese turismo. España es una marca muy potente, pero hay que actualizar con este mensaje para este nuevo mercado que busca la experiencia para después contarla a los demás, si este mensaje llega a Brasil logrará captar al turista brasileño".

En representación de Corea, Jorge Salaverry, secretario general de la Cámara de Comercio España-Corea ha analizado el comportamiento del turista de lujo. "El coreano es un turista viajero, en 2009 las cifras muestras que nos visitaron 119.000 coreanos, en 2019, antes de la pandemia nos visitaron 630.000, para los coreanos España es el segundo país más visitado por después de Estados Unidos. El 97% de sus viajes son de ocio y les gusta aprovechar el tiempo. Sobre sus destinos preferidos en España destacan ciertos destinos como el camino de Santiago, Barcelona y Andalucía. Al turista coreano le gusta viajar en pareja y con amigos, es un turismo de alto nivel que le gustan las compras y quiere que lo atiendan bien. Sobre sus costumbres, reservan a través de agencias de viajes mayoritariamente porque les resulta más ágil por si surgen reclamaciones.

Los países árabes están compuestos por 22 países y más de 400 millones de habitantes y los expertos señalan que solo un 20% de los árabes puede permitirse viajar a España. Hilene Galán Laureano, directora ejecutiva del Instituto Halal ha explicado que el turista árabe busca calidad máxima, espectáculos exclusivos, conocer las reminiscencias árabes presentes en España, las compras de lujo y un aspecto importante es que este turista busca la máxima discreción. Fadi Salfeti, presidente y fundador de Eco de España en árabe se ha referido a la importancia de la comida halal "el turista árabe puede llegar a exigir evidencias de que lo que consume es halal". Para atraer al turista árabe los expertos destacan que la buena atención es clave para ello piden evitar la islamofobia y piden a España que se empape más de la cultura árabe para ofrecer un mejor servicio a este colectivo.

España ofrece un turismo más seguro para la comunidad LGTBI

En el summit se han analizado también los cambios en el comportamiento de los consumidores de lujo en la comunidad LGTBI. Víctor Gutiérrez, secretario LGTBI del PSOE, ha analizado junto a Kevin de Ribes, co-fundador y Marketing Director de Elite Excellence-Federación Española del Lujo la oferta turística dirigida a este colectivo. De Ribes ha afirmado que en Europa actualmente hay diferentes políticas para esta comunidad, "España se sitúa en el puesto 11 del ranking, el motivo de esta clasificación es el no reconocimiento de las personas binarias y trans". Para el waterpolista, "estos rankings no hay que tomarlos al píe de la letra porque una cosa es tener una ley y otra aplicarla". Sobre las tendencias que han marcado el comportamiento del colectivo

LGTBIQ+, España se ha posicionado como el país más atractivo para esta comunidad dada a la seguridad que ofrece a este colectivo "España es muy LGTBI friendly, y hay núcleos muy importantes para este público como Torremolinos, Sitges o Máspalomas, que son un referente internacional y que garantizan los derechos de la comunidad".

Por otro lado, Víctor ha hecho una llamada de atención a esos locales que ponen la bandera arco iris, "no es suficiente con poner la bandera en los comercios y hoteles, exigimos más. Exigimos un compromiso real. No sirve de nada una bandera si después hay discriminación". El turista LGTBI tiene un mayor poder adquisitivo y a pesar de ese status, no encuentra una oferta adecuada en este sector para ellos. "Es una buena vía a explorar porque hay mucha demanda y falta de oferta" ha afirmado Víctor.

Los dueños de mascotas reclaman más alojamientos turísticos

El mercado de mascotas moverá más de 200 millones de dólares en 2025. Durante el foro se ha analizado el turismo con mascotas, en este sentido las ponentes han señalado que hay un cambio sustancial, cada vez hay más establecimientos que aceptan que los turistas viajen con su mascota. Mónica Martínez, CEO de Coaching You, asegura que a la hora de viajar hay que tener en cuenta las necesidades básicas del animal, para ello pide que haya un espacio para el esparcimiento y generar un entorno de bienestar animal. "Hay mucho camino por recorrer en este sentido, hemos tenido una evolución lenta con respecto a otros países europeos".

Eva Aznar Morales, CEO de La Gatoteca busca poner las cosas fáciles a los turistas, ofreciendo el cuidado a domicilio. "Un servicio de confianza para que el propietario se vaya con tranquilidad de vacaciones".

Victoria Sanz García, CEO de Victoria Vielle, afirma que "estamos avanzando bastante pero aún nos queda mucho por hacer. Las cadenas extranjeras tienen más aperturas a las mascotas que las españolas".

Isabel Oliver, secretaria de la OMT de Sostenibilidad: hay que recuperar el equilibrio entre las personas, el planeta y la sostenibilidad.

Spain is Excellence también ha abordado la preocupación que hay por crear un turismo de bienestar responsable. En este sentido, Manuel Maqueda, CEO de SUPER, profesor en Harvard y especialista en economía circular, ha destacado que dentro del sector turístico la economía circular tiene muchas áreas, "un tercio de la comida que llega a la mesa se tira a la basura, y continuamos utilizando demasiados plásticos de un solo uso, si seguimos así en 2050 habrá más plástico que peces a los océanos". En el sector turístico, Maqueda señala que habría que evitar los buffets por el impacto ambiental, los plásticos de un solo uso como las amenities de los hoteles o las botellas de agua" gestos que permitirán un consumo responsable y representarían un ahorro de costes para la industria.

Isabel Oliver, secretaria de la OMT de Sostenibilidad afirmaba que hay que recuperar el equilibrio entre las personas, el planeta y la sostenibilidad. "Y en este sentido una palanca es la sostenibilidad desde todas las visiones desde nuestro propio día a día hasta cuando viajamos. Desde la OMT estamos trabajando para que el turismo sostenible sea una realidad. Para ello tenemos un departamento de sostenibilidad para introducir la circularidad en la cadena de valor turística. Pero hay que ir un paso más allá necesitamos medir nuestras acciones y sus efectos" señalaba Oliver.

María Centeno, Directora de Comunicación de Prensa de La Donaira, ha puesto en valor las experiencias como disfrutar de un huerto, meditación con abejas, lujos sencillos que generan experiencias para que los huéspedes comprueben que todo en la naturaleza está conectado y todo cumpla una función.

La tendencia "neo cañí" está de moda

El anuncio de la cerveza de Lola Flores, restaurantes con decoraciones castizas, la tendencia "neo cañi" viene pisando fuerte y también se ha analizado en Coming Up en una mesa redonda moderada por Sandra Andújar, presidenta de Elite Excellence-Federación Española de Lujo & Con-fundadora de Spain is Excellence.

Laura Díaz, Global Brand Manager del Grupo Osborne, ha recordado que el primer toro de Osborne se puso en 1958 en las carreteras y desde ese momento se ha convertido en un icono fuera de nuestras fronteras. "El toro de Osborne se ha convertido en parte del paisaje español y ha vivido situaciones curiosas como un indulto. También pasa con Anis del mono que se ha convertido en in icono cultural que utilizan hoy en día cantantes como Rosalía o C. Tangana en uno de sus videoclips"

Eloy López, representante de la Confederación Nacionales de Mercados Tradicionales de Abastos, ha puesto en relieve la importancia de estos mercados que se han actualizado con el paso de los años. "Los mercados de abastos son lugares de encuentro en los que se realizan actividades". Desde la confederación están intentando convertir los mercados en un destino de turismo como ya sucede con mercados como el de San Miguel en Madrid o La Boquería. También ha cambiado el perfil del propietario de los puestos, ahora hay más jóvenes que adquieren un puesto para dedicarse a este tipo de comercios.

Juan Peña, diputado de la Asamblea de Madrid, ha analizado el papel de los turistas en Madrid. "A raíz de la pandemia los hoteles, la hostelería y el ocio han sabido modernizarse y eso ha conseguido que Madrid sea un referente mundial. Desde la Administración se ha hecho una gran apuesta por facilitar las dos realidades, el Madrid moderno con el Madrid castizo, hay una simbiosis perfecta entre los tablaos y las terrazas, están más de moda que nunca. La pandemia también ha hecho que el turismo interior evolucione de forma notable y hemos aprendido a valorar el turismo autóctono".