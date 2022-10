Más allá de Atenas, en busca de las raíces

Atenas está repleta de atracciones y entretenimiento que pueden llenar semanas del tiempo de cualquier visitante. Pero hay una serie de otros destinos destacados que se encuentran a poca distancia o, incluso, actividades desconocidas para los propios atenienses.

A pesar de ser mediados de octubre, Atenas todavía está llena de turistas de todo el mundo. El objetivo del gobierno es seguir manteniendo esos mismos niveles hasta final de año.

La riqueza cultural de Atenas ganó el último World Travel Awards (WTA) como destino de ciudad cultural líder en Europa. Un reconocimiento a los esfuerzos estratégicos realizados para fortalecer el desarrollo turístico de la ciudad tras su clasificación el año pasado como el sexto destino principal de reuniones y conferencias en Europa y el octavo en el mundo por la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA).

Dinner in the Sky

Dinner in the Sky Athens es excepcional. Atado de forma segura a una mesa a 40 metros de altura, se puede disfrutar de una lujosa comida de seis platos acompañada de vinos locales, todo ello mientras contempla la puesta de sol en la Acrópolis. Desde la organización aseguran que saben que es "casi imposible satisfacer a todos los huéspedes con un solo menú, pero hasta ahora hemos estado recibiendo cada año comentarios muy positivos sobre nuestras opciones que ofrecemos".

Cenar en el cielo es una experiencia única y hoy los viajeros lo buscan más que nunca. Esta es la razón por la que los clientes son desde mochileros de 20 años hasta parejas de más de 80.

Los asientos son extremadamente cómodos (ni siquiera se nota el arnés) y pueden reclinarse en el aire para aquellos atrevidos.

La música animada da comienzo y la subida al cielo es inminente. La naturaleza optimista de los chefs, los aplausos de los invitados y las increíbles vistas establecen un tono de emoción que terminan con el selfie perfecto.

A medida que la mesa gira lentamente, obtiene vistas que van desde la Acrópolis escultóricamente iluminada, las montañas circundantes, el mar y, por supuesto, el paisaje urbano ateniense.

Escapada desde Atenas

Desde sitios arqueológicos, museos, tiendas, restaurantes tradicionales y bares de moda hasta playas de arena blanca y aguas cristalinas. Atenas tiene algo para todos. Incluso si se tiene más días en la capital, vale la pena hacer una excursión de un día y descubrir una parte diferente de Grecia.

Delfos es Patrimonio Mundial de la UNESCO, es una visita obligada para cualquier persona apasionada por la historia, la arqueología y la mitología griega, el hogar del famoso oráculo. En la visita se tiene la oportunidad de visitar el Templo de Apolo, el teatro antiguo y el museo arqueológico, donde se podrá ver muchos artefactos que se descubrieron en este lugar como tallas, platos y estatuas, entre otros lugares de interés.

Según la mitología, Zeus envió dos águilas desde los confines del universo para encontrar el omphalos (el ombligo del mundo), y este es el lugar donde se encontraron. La historia de Delfos comienza con los mitos de los antiguos griegos, que en un principio el sitio era sagrado para la Madre Tierra, custodiado por una serpiente Pitón. Más tarde, Apolo mató a la serpiente y, en agradecimiento, se construyó allí un santuario para honrarlo.

De camino a Delfos, también se puede visitar el pueblo cercano de Arachova, un lugar de veraneo muy popular y situado debajo del Monte Parnassós.

Hidra, Poros y Egina

Tomar un crucero un día es la opción perfecta para visitar las tres islas Sarónicas. Comenzando desde la pintoresca isla de Hydra, luego yendo a la isla verde de Poros y, por último, a la isla de Aegina, donde puede visitar el Templo de Aphaea, que se encuentra cerca del golfo Sarónico y muestra un hermoso ejemplo de la arquitectura griega clásica.

Egina es una isla griega única donde el tiempo parece correr a un ritmo completamente diferente. Al igual que con cualquier otra isla griega, hay más cosas para disfrutar cuando el clima es cálido, más playas para disfrutar y más senderos para caminar para explorar. Sin embargo, dado que la isla está tan cerca de Atenas, la gente la visita durante todo el año, incluso en invierno. Además, en invierno también es posible encontrar alojamiento más económico y mejores precios en comida y excursiones.

Poros se asemeja a una pieza de rompecabezas desaparecida del Peloponeso. Pequeñas embarcaciones con visitantes van y vienen a través del canal. Pintorescas tabernas, puertos deportivos, edificios neoclásicos, una torre del reloj, bosques de pinos que llegan al mar, serenidad y relajación... A pie, en bicicleta o en barco, Poros invita a descubrir su encantadora sencillez.

Los edificios neoclásicos de Poros ascienden la colina de la ciudad como asientos en un anfiteatro. Caminando por las estrechas callejuelas de la ciudad principal, entre casas encaladas envueltas en buganvillas, viajarás en el tiempo.

Hidra está llena de elegantes mansiones y ha sido lugar de rodaje de las películas como "Una chica de negro" y "El niño sobre un delfín", además del destino vacacional de Leonard Cohen.

En el momento en que se llega a Hidra, instantáneamente se siente el cambio de ritmo. El puerto principal es cosmopolita y elegante, con sus mansiones del siglo XVIII, casas de capitanes, iglesias antiguas, pozos y callejones cubiertos de mármol que se abren en abanico por todas partes.

La impresionante isla es una de las pocas que no tiene vehículos con ruedas. No hay coches, no hay patinetes nada a motor. Solo pequeñas callejuelas empedradas de mármol, burros, rocas y mar.