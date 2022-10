Tim Rosolio (Expedia): "Para los alquileres vacacionales 2020 y 2021 han sido los mejores años"

El sector turístico fue sin duda uno de los que má se vio afectado por la crisis del Covid-19. Las restricciones a la hora de viajar llevaron, por ejemplo, a los aeropuertos a niveles mínimos de confluencia de visitas. Sin embargo, otro tipo de turimso como los alquileres vacaciones se vio potenciado durante esos meses. Tim Rosolio, nuevo vicepresidente del área de alquileres vacacionales de Expedia cuanta a elEconomista.es como fueron esos meses y cuáles son las perspectivas.

Lleva apenas tres meses en el cargo. ¿Cómo ha sido el aterrizaje?

Creo que he llegado en el momento perfecto a este puesto. Llevo 8 años en la empresa en una variedad de posiciones estratégicas, sobre todo en el lado de la oferta del negocio, tratando de pensar en cómo podemos ofrecer realmente la mejor cartera de viviendas a los viajeros.

Lo que es particularmente útil esta vez es que estamos haciendo un montón de trabajo para consolidar nuestra tecnología, lo que nos va a permitir proporcionar muchos más beneficios a la industria de alquiler a corto plazo, unos beneficios que no se han visto hasta el momento.

¿Qué tipo de beneficios?

Hay tres claras apuestas que van a añadir toneladas de valor al ecosistema. Estamos desarrollando el programa de fidelización One Key, que permitirá a la gente ganar y gastar puntos de fidelidad en todas nuestras marcas, les ofrecerá recompensas. Somos la única compañía de la industria que va a ofrecer algo similar, y no sólo para los hoteles y los vuelos, sino también para los alquileres vacacionales, que es donde realmente creemos que hay algo totalmente nuevo en el sector. Por otro lado, vamos a combinar la tecnología de VRBO con la de Expedia, creemos que es una oportunidad de ofrecer más alquileres vacacionales. Y por último, queremos ofrecer ofertas especiales a los usuarios.

¿En qué van a consistir esas ofertas?

No es nada nuevo, en el sector de los hoteles han existido siempre. Por ejemplo, es muy común que si reservar un hotel y un vuelo a la vez se obtenga un mejor precio. Lo que vamos a intentar hacer es llevar eso a la categoría de alquileres vacacionales. El abanico de ofertas va a ser muy amplio, desde paquetes como el que he mencionado, descuentos para estancias prolongadas o de ofertas de última hora. Este tipo de promociones han estados siempre disponibles pero no habían llegado a los alquileres vacacionales.

¿Cuáles son las cifras que ha registrado Expedia este verano, se han recuperado los niveles previos al Covid-19?

Para los alquileres vacacionales la segunda mitad de 2020 y 2021 han sido los mejores años. Durante la pandemia los viajeros no han querido dejar de viajar, pero querían hacerlo de una manera segura y con distancia social y los alquileres vacacionales fueron la categoría perfecta. Lo mejor que estamos viendo es que toda esa gente que probó la categoría durante ese periodo de tiempo la está probando de nuevo porque les encanta la propuesta de valor, les encanta el espacio y les encanta la oferta de los alquileres vacacionales frente a lo tradicional que verías en un hotel. Toda la gente que lo probó por primera vez este tipo de alojamientos durante la pandemia, está volviendo a demandarlos porque se dio cuenta de que es una gran forma de viajar.

Y, ¿cómo se está comportando el turismo más tradicional?

En lo que respecta a los hoteles, las reservas han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia. Con respecto a lo vuelos no puedo hablar de lo que ocurre en aeropuertos concretos porque dependerá mucho de cada lugar y las restricciones que todavía aplique. Pero si puedo hablar de los datos que estamos registrando nosotros en Expedia y desde luego la demanda de vuelos ha vuelto a ser muy significativa en los últimos meses.

Expedia ofrece varios servicios a los usuarios. ¿Cuáles son los servicios más demandados?

Estamos viendo un retorno de todos los viajes. Tras un par de años complicados todas las categorías están creciendo, pero si tendría que destacar una diría que la categoría que está creciendo de manera más rápida es probablemente la venta de billetes de avión, simplemente porque había muchas personas que no pudieron viajar durante la pandemia.

Centrándonos en España, ¿cuál es el perfil de los turistas?

Estamos viendo muchos más viajes entrantes, en gran parte del norte de Europa. Alemania, Francia, Reino Unido, ya han abierto sus fronteras por lo que se está volviendo a una mezcla de viajes procedentes del extranjero en lugar de estrictamente nacionales. Lo que más estamos viendo es turistas de otros lugares que vienen a España.

¿Qué buscan los usuarios cuando acceden a Expedia?

No hay una tendencia, más bien una combinación. Gran parte de las búsquedas son para turismo nacional pero gracias a la presencia que tenemos en todo el mundo estamos viendo que los españoles empiezan a usarnos para viajar a cualquier parte del mundo.

¿Se ha producido un cambio de tendencia en los intereses de los usuarios?

No tengo los datos exactos para poder hacer una comparación pero pasamos de un periodo (2019) en el que los españoles realizaban búsquedas hacia todos los lugares independientemente del país, para que luego durante los meses más restrictivos se potenciaran mucho las búsquedas locales, el turismo de proximidad. Ahora estamos volviendo a la situación previa a la pandemia y cada hay más búsquedas de turistas nacionales que buscan un destino fuera de las fronteras españolas.