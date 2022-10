Vuelve el eDreams Prime Day: vuelos y hoteles con descuentos los días 4, 5 y 6 de octubre

Concluida la temporada de verano, toca señalar en el calendario los próximos periodos vacacionales, de cara a buscar con antelación viajes y alojamientos al mejor precio.

De esta forma, no solo será más sencillo reservar un viaje en las fechas deseadas, sino que también será posible contratarlo a un precio más reducido.

En este sentido, desde la agencia de viajes online eDreams celebran los días 4, 5 y 6 de octubre la cuarta edición de sus 'Prime Days': un evento en el que se ofrecen a sus usuarios descuentos exclusivos y ofertas especiales, tanto en rutas de vuelos, como en alojamientos y alquiler de coches.

Estas rebajas podrán ser de hasta el 60 % en vuelos, de hasta el 40 % en alojamientos y del 30 % en alquiler de coches, según anuncia la agencia.

Suscripción 'gratuita'

Para poder aprovecharlas, los usuarios deberán estar inscritos en el programa eDreams Prime. No obstante, la agencia indica que es posible suscribirse mediante una prueba gratuita, pudiendo cancelar sin coste la suscripción antes de que venza el mes (el coste de no anularla será de 54,99 euros a cambio de obtener una suscripción anual).

"Si no te has suscrito a eDreams Prime en los últimos 12 meses, puedes acceder a un periodo de prueba gratuito en el momento del pago: solo tienes que añadir la suscripción a tu carrito y realizar tu pago con el descuento Prime. Si no estás satisfecho durante el periodo de prueba puedes cancelar la suscripción en cualquier momento de forma online", explican en su web.

Así, los usuarios podrán buscar ofertas de cara a la Navidad, a la Semana Santa e incluso al próximo verano. O, también, darse prisa y reservar para disfrutar de los próximos puentes de octubre y noviembre.