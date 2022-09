El Villa Magna 'roba' al Palace de Barcelona su nuevo director general

El mercado de fichajes ha llegado también al sector hotelero. Rosewood Hotel Group le ha robado al Palace de Barcelona su director general, Friedrich von Schönburg. El directivo de origen germano es desde este mes de septiembre el nuevo director del hotel Rosewood Villa Magna.

No es la primea vez que trabaja para el grupo Rosewood, fue director de relaciones con los clientes en Rosewood London, un hecho que ha jugado a su favor a la hora de ponerse a los mandos del Villa Magna, "conoce perfectamente la marca", destacan desde el grupo hotelero.

"Estoy extremadamente emocionado de volver a la familia Rosewood y liderar esta increíble propiedad recién reformada en Madrid, la capital del país al que llamo hogar", celebra Von Schönburg.

Von Schönburg desempeña las funciones de director general del hotel desde septiembre de este año. "Desde que dejé Rosewood Londres en 2016, habiendo formado parte de su equipo de apertura, he seguido cada paso de esta increíble colección de hoteles; no hay una propiedad que me pueda entusiasmar más que liderar el hotel Rosewood Villa Magna. Actualmente, Madrid es una de las ciudades más vibrantes y emocionantes de Europa. Estoy deseando trabajar estrechamente con el equipo y nuestros asociados de todo el mundo para representar los valores y la filosofía de Rosewood", explica.

El nuevo director del Villa Magna ha trabajado también en Puente Romano de Marbella y en COMO Metropolitan Hotel. Más tarde se unió al equipo The Savoy para su reapertura.

Su última etapa laboral ha estado marcada por dos nombres. Por un lado, The Connaught y Claridge's, donde dirigió la división de habitaciones, y por otro, su regreso a España para ponerse al frente del hotel Palace de Barcelona.