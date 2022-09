Viajar en crucero: desmontando mitos

Los viajes en crucero se están volviendo más populares que nunca. Es tal su potencial de crecimiento y popularidad, que Norwegian Cruise Line (NCL), la innovadora compañía global de cruceros con una trayectoria de 55 años rompiendo con lo establecido, sigue lanzando año tras año nuevos y diversos itinerarios, ofreciendo a los huéspedes más opciones y mayor flexibilidad con una impresionante oferta de cruceros por toda Europa. Pero pese a ese crecimiento en la demanda y oferta de cruceros, aún hay mucha gente que no acaba de decidirse por darles una oportunidad debido a los falsos rumores que siguen corriendo acerca de este tipo de viajes. Pero, todas esas ideas preconcebidas y mitificadas sobre los cruceros no son del todo ciertas:

Mito 1: Sólo son para cierto tipo de viajeros

La realidad es que la oferta de cruceros es infinitamente amplia; puedes encontrar servicios especializados, con cruceros temáticos para todo tipo de viajeros. La línea de cruceros NCL ofrece cruceros de todo tipo para cada experiencia que busque cada tipo de viajero. Desde cruceros ideales para viajar en familia, con infinidad de actividades a bordo para los más pequeños, y cruceros románticos ideales para viajar en pareja, hasta cruceros ideales para aquellos viajeros que viajen solos en busca de encontrar nuevas amistades a bordo.

Mito 2: El precio está reservado a los más privilegiados

Actualmente la realidad es que existen muchísimas opciones para viajar a bordo de un crucero, incluidas ofertas y packs especiales. Actualmente puedes disfrutar de un 40% de descuento en todos los cruceros y en los paquetes de vuelo y crucero por todo el mundo de NCL.

Mito 3: La comida abordo no es de buena calidad

Otra de las falsedades que gira en torno a los cruceros es la calidad de las comidas, además de pensar que son aburridas y repetitivas. La realidad es que puedes disfrutar perfectamente de una buena mesa con una comida de tres platos y una botella del mejor vino. A bordo de los cruceros de NCL tienes toda la libertad para comer cuándo, dónde y con quién prefieras. Habiendo más restaurantes que días de la semana, cada día podrás probar algo nuevo.

Mito 4: Los espectáculos son malos y aburridos

A día de hoy, los espectáculos han pasado a ser incluso la causa para elegir un barco u otro. Un ejemplo claro de ello es el musical nominado a los premios Tony® Summer: The Donna Summer Musical que podrás disfrutar a bordo del Norwegian Prima. Esta es una producción de 85 minutos que cuenta la historia del ascenso de Donna Summer de joven estrella a Reina de la Disco, con más de 20 de sus grandes éxitos, como "Bad Girls", "Last Dance" y "Hot Stuff". Desarrollado por el mismo equipo de producción que trajo Jersey Boys, que reside en N. Bliss. Además, la gran mayoría de los cruceros de NCL cuentan con programas de juegos interactivos LIVE on NCL, donde los huéspedes pueden participar en algunos de los programas de juegos más legendarios del mundo como "The Price is Right", "Supermarket Sweep" o "Press Your Luck".

Mito 5: Los camarotes de cruceros son pequeños

A diferencia de lo que muchos piensan, los camarotes no son pequeños, sino todo lo contrario. NCL destaca por sus amplios camarotes con un diseño muy cuidado y envolvente a la vez que te deleitas con un servicio de primera clase. Los camarotes son muy espaciosos y los más modernos del sector de los cruceros, donde podrás descansar y prepararte para la siguiente excursión en tierra que hayas elegido. NCL tiene la mayor variedad de categorías de suites disponibles en el mar, con 13 categorías de suites, así como las suites de tres dormitorios más grandes de cualquier nuevo crucero y los camarotes interiores, con vistas al mar y con balcón más espaciosos de la marca, incluyendo los baños y duchas más amplios de la marca para las categorías de camarotes estándar.

Mito 6: Los cruceros son solo para descansar

A diferencia de lo que la gran mayoría piensan, los cruceros son todo un mundo por descubrir, donde vivir aventuras y experiencias inolvidables. La amplia diversidad de servicios y atenciones innovadoras, más espacio y nuevas y apasionantes experiencias interactivas te auguran unas vacaciones inigualables. Un ejemplo muy claro de ello es el Norwegian Prima, el crucero de NCL que dispone de la primera pista de carreras de tres pisos en el mar, con 1.378 pies/420m de emoción. Además, tiene una enorme variedad de experiencias de alto nivel, nunca antes vistas en el sector de los cruceros, como The Drop, el primer tobogán de caída libre en seco del mundo donde se podrá vivir una caída de 10 pisos que alcanza más fuerzas G que un coche de carreras de F1 acelerando, o el teatro y club nocturno del Norwegian Prima, que se transforma de un escenario de actuación y teatro a una pista de baile - todo en cuestión de segundos.