Las compañías buscan alianzas para impulsar la multimovilidad

La tecnología está facilitando un cambio en la movilidad y el transporte en los últimos años y los ciudadanos demandan que las empresas permitan, con un solo clic y desde cualquier parte, la compra de varios títulos de transporte. Alsa, GoTo, Uber, FreeNow o Cabify ya se han puesto manos a la obra.

España se suma a la carrera de la multimovilidad para pasajeros impulsada por la tecnología. Este término es la manera de denominar la agrupación de servicios en una única aplicación para hacer un recorrido específico, es decir, que inspirándose en la figura ya existente para el trasporte de mercancías en la que se recoge la utilización de varios medios en un único contrato, la multimovilidad para pasajeros persigue que los usuarios tengan mediante un clic en su teléfono todas las opciones de transporte disponibles para un recorrido y sus combinaciones optimizadas para que el cliente pueda elegir la opción que más le convenga en cada momento.

En este sentido, son cada vez más las empresas de movilidad urbana e interurbana las que poco a poco se van incorporando a la ola de la multimovilidad, ya sea porque incorporan nuevos servicios a los iniciales de manera directa o porque se llega a acuerdos entre empresas ya existentes, que ofrecen opciones complementarias a las de otras compañías.

Uber, GoTo, Alsa, Doco (Renfe) y FreeNow son solo algunas de las compañías que están operando en España y que apuestan cada vez con más fuerza por ofrecer servicios de multimovilidad en las ciudades de nuestro país.

Uber, que ya ha llevado a cabo más de 15.000 millones de viajes desde que se fundó en 2009 en más de 10.000 ciudades de 69 países, ha ido diversificando su oferta de manera exponencial desde su fundación. En España esta solución de movilidad ofrece tanto VTC como taxi, además de opciones de micromovilidad, como bicicletas eléctricas y patinetes y, ahora también, servicios de transporte público como metro, autobús y tren de cercanías.

La opción de consultar el transporte público dentro de la aplicación de Uber llegó en un primer momento a Barcelona en marzo de 2021 y ahora, a fecha de 13 de septiembre de 2022, hace lo propio en Madrid. Según afirma un portavoz de Uber, "los ciudadanos madrileños pueden ahora planificar su viaje en transporte público a través de Uber. Así, reafirmamos nuestra apuesta por Madrid y nuestra contribución para convertirla en una ciudad más limpia y sostenible, reduciendo el uso del vehículo privado y fomentando una movilidad multimodal que combine servicios de taxi, VTC, micromovilidad y transporte público".

Uber da un paso más en multimovilidad

Por otro lado, la empresa americana ha lanzado recientemente en Reino Unido Uber Travel. Dicha aplicación pretende ser un paso más en el ámbito de mobility as a service. Con esta solución se podrán reservar y pagar billetes de autobús y de tren. Para su desarrollo, la multinacional ha contado con la colaboración de Omio. La empresa con sede en Berlín otorgará a Uber la licencia para operar con más de mil trenes y autobuses en la región.

Por su parte, Renfe lanzó el pasado 6 de septiembre su gran apuesta por la multimovilidad, bautizada como Doco. En esta nueva aplicación se podrán planificar viajes que impliquen varios medios de transporte como son: tren, autobús, VTC y taxis, teniendo la posibilidad de realizar el pago de todos los billetes implicados en, de momento, 14 ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Tarragona, Cádiz, Gijón, La Coruña, Pontevedra, León, y Alicante. Otro punto destacable de la solución que Renfe propone es que pretende llegar a acuerdos con el mayor número de partners posibles,a parte de los que ya tienen, y así dar cobertura a todo el país. Para más información en profundidad sobre Doco, pueden leer la entrevista realizada a Manel Villalante, director general de Desarrollo y Estrategia de Renfe, en páginas siguientes.

Otra alianza que se ha dado recientemente para ofrecer servicios de multimovilidad es la dada entre GoTo y Simplr. Con esta unión se ofrece a los usuarios una subscripción a través de Simplr para utilizar los coches, motos, bicicletas y patinetes eléctricos que ofrece la compañía de origen israelí. Dicha firma se encuentra operando actualmente en cuatro países entre los que se encuentra España y a los que se unen Israel, Malta y Alemania.

Alsa, por su parte, también se ha unido a la digitalización y diversificación de sus servicios lanzando, en octubre del año pasado, Movi4u. La aplicación integra información en tiempo real de los servicios operados por Alsa en cinco áreas: Asturias, Almería, Cantabria, y Vélez-Málaga, en España, y la ciudad de Rabat, capital de Marruecos. Para el desarrollo de Mobi4U, Alsa ha contado como proveedor de tecnología con Meep, startup española especializada en soluciones mobility as a service (MaaS), que cuenta con un algoritmo propio que ha desarrollado un planificador de rutas personalizable.

Otro de los pesos pesados a este respecto es FreeNow que cuenta con una flota de taxis de todo tipo adaptados a todas las necesidades que se pueda presentar a un cliente, coches compartidos, motos y servicios de micromovilidad como son patinetes, y bicicletas eléctricas.

Por su parte, Cabify quiere fomentar el uso de sus motos eléctricas entre sus clientes de empresa.

La idea de que el mobility as a service cada vez gana más fuerza se ve reflejada en que el 60,5% de los españoles que no tiene carnet de conducir afirma no querer sacárselo al considerar que ya existen numerosas alternativas de movilidad para desplazarse por su ciudad, como transporte público, VTC, taxi, u opciones de micromovilidad como patinetes y bicicletas eléctricas. Esta motivación es especialmente elevada en el caso de los millennials, cuyas cifras ascienden a un 69%.