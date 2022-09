Talgo y la DB alemana presentan su "ambicioso, pero realista" tren del futuro

La compañía alemana Deutsche Bahn (DB) ha elegido a Talgo para fabricar el tren del futuro. En un evento celebrado hoy en Berlín, la española y la alemana han presentado un primer vagón de los 23 ferrocarriles que, a partir de 2024, circularán por Alemania como nuevo concepto de tren, más confortable y seguro.

La señal de identidad del nuevo modelo, que se integrará en la flota de trenes de alta velocidad -ICE- de la DB, es la alta accesibilidad de los vagones, ya que será el primer tren de largo recorrido en Alemania que permite el acceso a nivel del andén, sin escalones.

"Es un modelo pensado para favorecer la accesibilidad no solo de los viajeros con movilidad reducida, sino de todos los pasajeros, que no tendrán que sortear ni un escalón para subir el equipaje, la bicicleta, el coche del bebé, etc.", afirmó el miembro de la presidencia de DB, Michael Peterson.

La DB ha encargado a Talgo (TLGO.MC )la fabricación 23 ferrocarriles completos, los primeros de los cuales empezarán a circular previsiblemente en el segundo semestre de 2024 para el trayecto entre Berlín y Amsterdam, a los que seguirán en 2026 otras rutas hacia la isla de Sylt, en el norte alemán, o hacia Allgäu, en el sur del país.

Son destinos de vacaciones preferenciales en Alemania, especialmente la elitista isla de Sylt y la localidad bávara de Allgäu, con los que la DB se propone ofrecer el "máximo confort" al pasajero, con unos altos estándares de calidad y seguridad, destacó Peterson.

"Obviamente para Talgo es un orgullo que la compañía más exigente de Europa, como es la DB, elija nuestra nueva generación de trenes para ese concepto de ferrocarriles europeos", explicó, en un aparte con medios españoles, el consejero delegado de Talgo, Gonzalo Urquijo.

Los 23 ferrocarriles serán los primeros dentro de un contrato marco, aún por definir, de unos cien trenes que la compañía alemana se plantea adquirir a Talgo. Es un objetivo "ambicioso, pero realista", en palabras de Urquijo,

El modelo "está generando ejemplo en otras partes de Europa", indicó el consejero delegado de Talgo, que lo calificó de "muy exportable" a otros países, como Dinamarca y demás nórdicos,

Cada uno de los trenes de la generación ICE-L estará integrado por una locomotora y 17 vagones -ampliables a más, explicó Urquijo, de acuerdo al principio de versatibilidad con que están concebidos-, y su velocidad comercial máxima será de 230 kilómetros hora.

Disponen de 562 asientos, de los cuales 85 corresponde a los vagones de primera clase y el resto a los de segunda. Responden asimismo al objetivo de descarbonización del transporte de pasajeros, ya que están concebidos para ahorrar consumo energético.

La colaboración entre ambas empresas, la alemana y la española, se formalizó con el contrato firmado en 2019 para el pedido de esos primeros 23 ferrocarriles.

Talgo se adjudicó el contrato tras una licitación europea que incluyó a la alemana Siemens, que hasta ahora ha sido la firma con la que ha trabajado la DB para sus trenes de medio y largo recorrido.

Peterson admitió en la presentación del vagón, en las estación berlinesa de Grunewald, que su compañía tiene ante sí muchos desafíos pendientes, entre ellos la creciente mala fama entre los ciudadanos alemanes por la impuntualidad de sus servicios.

Apenas un 60 % de los trenes de largo o medio recorrido llegan con puntualidad a su destino, lo que la compañía alemana achaca a "problemas infraestructurales", entre ellos que, a diferencia de otros países europeos, sus ferrocarriles de alta velocidad comparten las vías férreas con los regionales.

La dirección de la DB está "comprometida" con superación de estos "problemas técnicos", para lo que se precisa de una "fuerte inversión pública", explicó.