Los mejores trucos para conseguir los billetes de avión más baratos del 'turismo de venganza'

El precio del combustible, el aumento de la demanda y la pérdida de la desconfianza asociada a la pandemia se están traduciendo en un incremento de las tarifas áreas respecto a años anteriores. En España, los precios han aumentado un 45% de media en los viajes reservados durante 2022 para el mes de julio respecto al mismo mes del año anterior y, en agosto, han crecido un 13% más, según el último estudio de Kiwi.com, web especializada en vuelos y viajes.

Pero encontrar vuelos baratos en estas fechas no es ninguna leyenda. Quién no tiene al típico amigo que monta en cólera cada vez que se entera de los precios de los billetes y pregunta: "¿Cómo puedes pagar tanto por los vuelos?". Es cierto que no se trata de una tarea fácil y que, en muchas ocasiones, el factor suerte es el que más peso tiene, pero vamos a dar algunas pautas y consejos a seguir que pueden ayudar a ahorrar un poco a la hora de comprar los billetes de avión para estas vacaciones:

- Comparadores y buscadores: los buscadores/comparadores de vuelos son unas de las primeras recomendaciones. Existen múltiples opciones en el mercado, como pueden ser: Skyscanner, Kayak, eDreams, Kiwi o Google Flights, entre otras muchas más. Todas ellas son muy similares, aunque el primero es, posiblemente, el más completo y conocido por los viajeros y uno de los que más opciones ofrece para filtrar las búsquedas. Estos buscadores permiten visualizar los resultados por precio, destino, fechas... Unas herramientas muy útiles que facilitarán la búsqueda.

- Cuanto antes mejor: lo mejor es organizarse con tiempo, porque, según un reciente estudio de Skyscanner, dejar la compra de un vuelo para el último día no es buena idea, ya que puede salirte entre un 25% y un 45% más caro. De hecho, reservando con más de un mes de antelación podemos ahorrar un 10% en los vuelos de corta distancia, y hasta un 22% en los de largo recorrido.

- Evitar los fines de semana: como es lógico, los vuelos que salen los viernes y regresan los domingos son los más caros. En este sentido, los días laborables son mucho más baratos, y es recomendable aumentar uno o dos días las vacaciones, si eso va a permitir contratar la salida un martes, por ejemplo, ya que según la web Comiviajeros.com, es el día más barato para volar y podrías ahorrarte hasta un 12%.

- Madrugar merece la pena: además de elegir los días más baratos, el ahorro será aún mayor si elegimos franjas horarias en las que nadie quiere viajar, como a altas horas de la noche o primeras horas de la madrugada, levantarse pronto puede doler un poco menos.

- Los meses más baratos: julio y agosto son los meses más caros y habría que evitarlos. De hecho, si se reserva durante septiembre u octubre, meses en los que aún es posible disfrutar de buenas temperaturas, se pueden obtener precios hasta un 27,5% más bajos que durante la temporada alta de verano.

- Revisar los canales oficiales: es recomendable visitar la página web de la aerolínea. Muchos de los buscadores y agencias de viajes tienen comisiones sobre la venta, por lo que el precio puede ser más barato a través de los canales oficiales de la compañía aérea.

- Rutas alternativas: contratar vuelos con escala alargan las horas del viaje, es cierto, pero son bastante más baratos que los directos y se puede organizar de tal manera que quede libre tiempo suficiente para visitar la ciudad donde se haga el transbordo y, así, conocer varios destinos durante el mismo viaje.

- Borrar las cookies: gracias al uso de las famosas cookies que almacenan datos de nuestras búsquedas y páginas visitadas, las aerolíneas pueden variar los precios observados al inicio de la búsqueda. Por este motivo, es recomendable borrar las cookies antes de empezar o realizar la búsqueda desde otro dispositivo y otra conexión a internet.

Es importante recordar que la búsqueda de billetes de avión económicos no es una ciencia cierta y que los trucos y recomendaciones no son siempre aplicables, ni son infalibles, pero la mayoría de ellos no suponen demasiado tiempo, y pueden llegar a ser un importante ahorro, por lo que siempre es recomendable probarlos antes de comprar el billete final.