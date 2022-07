Estas cinco playas españolas, entre las 22 mejores de Europa para visitar

Ya sean de arena dorada o volcánica, estén situadas en una ciudad turística o escondidas en una zona virgen, los amantes de las playas buscan en ellas que estén limpias y bien cuidadas, pero sobre todo que sean bonitas y aptas para el baño.

De entre todas las que se pueden encontrar en el continente europeo, desde el sitio web European Best Destinations buscan cada año, desde 2009, las mejores playas en las que disfrutar del sol y el agua. Para hacerlo, viajeros de todo el mundo votan, en colaboración con las diferentes oficinas de turismo, las playas más populares y bonitas en las que desconectar.

En esta edición, cinco playas españolas figuran entre las 22 finalistas, aunque ninguna ocupa el primer puesto. Este está reservado para la Playa Dorada de Porto Santo, en Madeira (Portugal). Figuran también en este listado playas griegas e italianas, como Cala Golorize (Cerdeña) o la de Agios Konstantinos (Astypalea).

1 - Playa de Bolonia (Cádiz)

Sin embargo, el segundo lugar sí que es para una española. Playa de Bolonia, en Tarifa, "es un destino de ensueño" gracias a sus "sublimes playas kilométricas de arena fina".

"Si te gusta la tranquilidad y quieres descubrir playas salvajes y poco concurridas, la Playa de Bolonia es para ti. Si tienes suerte y el tiempo está despejado, puedes incluso ver la costa de África desde la playa de Bolonia", destaca la web de viajes.

2 - Playa de Mitjaneta (Baleares)

En quinto lugar sobre 22, la Playa de Mitjaneta "es simplemente mágica". En buena medida, puede deberse, según la web, a que la isla de Menorca "tiene las playas más bonitas de España".

"La playa es como el cielo pero es pequeña, por lo que tendrás que madrugar si quieres disfrutar de la tranquilidad y el romanticismo de la playa", detalla la web.

3 - Cala Sa Boadella (Gerona)

Hay que remontarse hasta el decimoquinto puesto del listado para encontrar la siguiente. "Platja de sa Boadella es una magnífica playita dominada por una pequeña caseta donde se puede comer con vistas a la cala", indica la web.

"¿El sol español te da calor? La mitad de la playa es nudista, no dudes en quitarte el bañador. ¿Eres tímido? No hay problema, parte de la playa es para "no nudistas" y la convivencia va perfectamente", explican.

4 - Playa de Blanes (Gerona)

También en la misma provincia, en Blanes se puede encontrar la Cala Bona, "ideal para practicar snorkel".

Tal y como detalla la web de turismo, el recinto cuenta con aparcamiento de pago durante los meses de verano, duchas, aseos e incluso un restaurante. "La playa está vigilada y es perfecta para las familias", resaltan desde European Best Destinations.

5 - Playa de Laga (Vizcaya)

Casi en la última posición de la clasificación (21/22), la reserva natural de Urdaibai esconde la Playa de Laga, ideal para amantes de la naturaleza, pero también para amantes del surf y la gastronomía, con varios restaurantes cerca.

"Realice una caminata a lo largo de la costa y suba para tener una vista impresionante de esta hermosa playa", aconseja la web.