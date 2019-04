Esperanza Lithgow: "Los dominicanos tenemos una naturaleza abierta a todas las tendencias gastronómicas"

Para un buen número de turistas españoles lugares como Puerto Plata, Samaná o Punta Cana no necesitan presentación porque son algunas de las bondades ya conocidas que tiene el país caribeño como destino vacacional; pero, sabido es que en los últimos tiempos el componente gastronómico es un capítulo importante a incorporar en las 'necesidades' lúdicas de cualquier viajero curioso. Así que ha llegado el momento de ponerse las pilas en los fogones dominicanos y apostar también por elevar la categoría de su acervo culinario para que el visitante valore la nueva oferta gastronómica y afianzar su posicionamiento como destino gastronómico a nivel internacional.

Con este motivo se ha desplazado a la capital española la chef Esperanza Lithgow, asesora gastronómica del Ministerio de Turismo de República Dominicana, para promocionar y dar a conocer la gastronomía de su país y también celebrar la proclamación de Santo Domingo como Capital de la Cultura Gastronómica del Caribe.

En el evento de presentación, celebrado en el restaurante Ramses de Madrid, la chef diseñó un menú elaborado en clave de alta cocina que refleja la esencia de las regiones del país, donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a la afamada chef.

¿Qué plato de la cocina dominicana considera como el más emblemático?

Esperanza Lithgow.- Se llama 'La Bandera', y consiste en carne guisada con arroz, habichuelas, plátano maduro, yuca y se acompaña con una ensalada para que 'entre mejor'.

¿Y 'La Bandera' ha tenido alguna evolución con el boom de la cocina fusión?

E.L.- Sí ¡cómo no! Este plato tiene la virtud de ser el plato que se hace en todas las casas dominicanas casi todos los días del año, así que en muchas casas y restaurantes ya lo están 'deconstruyendo', y empiezan a aparecer sorpresas.

Por cierto, usted ha presentado en este ágape un sancocho deconstruido. ¿Es esto también una novedad?

E.L.- Yo quise hacer un sancocho que fuera fácil de manejar, fácil de servir y fácil de comer. El sancocho tradicional es difícil de exportar... mejor probarlo allá.

¿Cómo es que este sancocho no tenía a arroz?... porque tengo entendido que es un clásico servirlo con arroz.

E.L.- El sancocho tradicional es el que llamamos 'Sancocho de 7 carnes'. Es otro plato emblemático de allá, y ese siempre es con arroz. Pero cuando tú haces otro sancocho... ya tú puedes hacer lo que quieras.

¿Se han incorporado alimentos nuevos a la cocina tradicional dominicana a raíz de las nuevas tendencias gastronómicas de la cocina mundial?

E.L.- Nosotros los dominicanos tenemos una naturaleza muy abierta a todas las tendencias gastronómicas, y eso nos ha ayudado mucho en estos tiempos de fusión a progresar en las artes culinarias, si bien es verdad que vamos despacito...

El boom gastronómico mundial ha acelerado que tomemos conciencia de nuestra riqueza, y ahora tenemos una Academia de Cocina Dominicana con 29 académicos, a la cual yo pertenezco. Ahora estamos evolucionando y dándole importancia a nuestra cocina... Hace años no teníamos ¡ni restaurantes!

En España, muchas veces se come de tapas, de street food. ¿Cómo es esta tendencia en República Dominicana?

E.L.- ¿Comer de tapas, comer en la calle? Hay gente que come en la calle, pero no es tan normal como en otros lugares. Yo no como en la calle, ni mi familia tampoco. Los dominicanos preferimos comer en casa y sentados. Apenas hay carritos de comida por la calle.

¿Cree que la gastronomía minimalista está sustituyendo a los platos tradicionales?

E.L.- Allá no. En Santo Domingo no.

¿Qué es imprescindible en la cocina dominicana?

E.L.- El orégano, 'agrio'de naranja (zumo de naranja agria), pimienta, sal, ajo y cebolla.

De todas las cocinas clásicas del mundo (china, india, mejicana....), ¿cuál es la que prefiere como comensal?

E.L.- La dominicana...(risas)

¿Y después?

E.L.- La peruana.