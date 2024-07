Las comunidades bloquean el mercado de la radio digital pese a su avance en Europa

La mayoría de las comunidades autónomas frenan desde hace años el desarrollo de la tecnología de radio digital (DAB+). Se trata de un estándar de la industria radiofónica europea que utiliza señales digitales broadcast, sin precisar del uso de Internet y con mayores calidades de sonido, eficiencias y prestaciones que la analógica Frecuencia Modulada (FM). Pese a las ventajas propias de la digitalización de las emisiones, una docena de administraciones autonómicas impide la entrada de cientos de nuevos competidores legales en el mercado radiofónico español.

Sólo Baleares, Cataluña y Navarra han licitado y adjudicado las licencias. Galicia y Extremadura declararon desiertas las adjudicaciones, mientras que el resto de las regiones se muestran reacias a alterar un 'statu quo' que privilegia a los actuales reyes de la FM, es decir, Cadena Ser, Cope y Onda Cero. Estos tres grupos son los principales beneficiarios de una situación al repartirse más del 80% del negocio publicitario del medio.

Al mismo tiempo, el sentir de las principales compañías del negocio influye en las decisiones de las administraciones, sin que existan visos de reactivación de la tecnología digital por parte de las comunidades, a pesar de las peticiones de convocatoria de concurso público por parte de decenas de empresas con vocación de inversión en el medio. En algunas comunidades, las licitaciones y concursos se encuentran bloqueadas por recursos de casación en el Tribunal Supremo, sin visos inminentes de reactivación.

Fuentes del sector reconocen a elEconomista.es que la inacción de las administraciones ha propiciado la irrupción de decenas de emisoras piratas, en su mayoría extranjeras, que emiten por DAB+. No obstante, estas señales digitales no pueden escucharse a través de los transistores o radios convencionales al no ser compatibles con DAB+. Para ello, se requiere la renovación de los receptores de radio, cuyos precios oscilan entre los 30 y 60 euros. Por lo pronto, los edificios de nueva construcción, así como los automóviles recién fabricados, están obligados por la normativa a acoger un equipamiento compatible con DAB+.

Jaime Rodríguez, abogado socio de Diez Romeo, considera que la actitud de las comunidades infringe la Constitución, "al quebrar la libertad de expresión y comunicación y el derecho de creación de medios de comunicación". El mismo experto lamenta una situación "que cercena el pluralismo informativo, cierra el acceso a los medios de comunicación por las nuevas empresas e impide a los oyentes el derecho a recibir información veraz y expresión libre".

Carlos Rodríguez, coordinador y asesor jurídico de www.SpainDAB.com, asegura que el DAB+ ha "llegado para quedarse en España y que, con el tiempo, "todos los actores se darán cuenta del potencial del DAB+ y se desplegará ampliamente debido sus bondades".Numerosos países europeos comenzaron a acoger el estándar DAB+, debido a las mejoras técnicas que ofrece respecto a la radio analógica tradicional. De hecho, Noruega completó el apagado de la FM hace siete años, para ofrecer una cobertura de la radio digital para la totalidad de la población. En un segundo escalón de desarrollo se sitúan Reino Unido, Dinamarca y Suiza, por delante de Alemania, Italia y Holanda. Entre los mercados que empiezan a incorporar la tecnología sobresalen Francia, Bélgica, República, Checa y Polonia, mientras que en el furgón de cola aparecen España, Grecia, Irlanda, Suecia, Hungría, Bulgaria y Rumanía.

A modo de ejemplo, las mejoras de la DAB+ frente a la FM pueden compararse a las que representa la televisión digital (TDT) respecto a la televisión analógica. La migración de una tecnología a otra se aceleró en España en los últimos años, con el denominado apagón analógico en 2010, así como el reciente adiós a los canales emitidos en calidad estándar (SD) que han dado paso a la consolidación de la alta definición (HD). No obstante, la DAB+ no se plantea como una tecnología sustitutiva de la FM sino que convivirá con lo anterior, pero con posibilidad de acoger metadatos, incluidos texto, imágenes, información de programa y carátulas o logotipos.

Entre otras amenazas, la posición de dominio de los tres grandes del sector podría saltar por los aires con la concesión de nuevas frecuencias para este tipo de radiodifusión. Eso implica un reparto del pastel publicitario con nuevos jugadores, generalmente no bienvenidos entre los potenciales afectados. Entre otros detalles, fuentes del sector han constatado "el crecimiento de las redes y emisoras de radio digital, cuando los gobiernos regionales convocan las licitaciones de licencias".

La 'TDT' de la radio

España reservó para el DAB+ la banda de frecuencias de entre 195 y 223 MHz, con 16 canales de 1,536 MHz, de los que 12 canales corresponden a servicios de multifrecuencia (MF, compatibles con las desconexiones provinciales), ya sean de ámbito nacional como autonómico. Los cuatro canales restantes permiten las emisiones en Frecuencia Única (FU), sin desconexiones y, por lo tanto, de espaldas a los pingües ingresos de la publicidad local.

Pese a que los planes iniciales del Gobierno apuntaban a 2006 como fecha tope para que el 80% de la población tuviera acceso a esas emisiones digitales, dicho porcentaje ahora es marginal, una vez las emisiones nacional solo se producen en Madrid y Barcelona, desde los centros de Torre España y Collserola, respectivamente.

¿Qué ventajas ofrece la tecnología DAB+?

La tecnología DAB+ (Digital Audio Broadcasting), promete convivir con las emisiones radiofónicas analógicas en Frecuencia Modulada (FM) y Amplitud Modulada (AM). A grandes rasgos, y en términos televisivos, el DAB+ puede compararse con la Televisión Digital Terrestre (TDT), frente a la ya extinta emisiones analógicas. Para los usuarios, esta tecnología mejora de forma relevante la calidad de la señal, similar a la del CD, con un uso muy eficiente del espectro radioeléctrico. De esa forma se "obtiene una mayor cobertura con menos equipamiento, con el consiguiente ahorro en el consumo eléctrico, se ofrece solución a los problemas de multitrayecto (vehículos en movimiento), sin interferencias entre emisoras, junto con un menor impacto medioambiental, puesto que permite alcanzar mayor cobertura con menor cantidad de repetidores y con el uso de transmisores de menor potencia", según explica a elEconomista.es Jaime Rodríguez, abogado socio del bufete Díez Romeo.

La digitalización pendiente

La radio ha sabido conectar con las audiencias desde hace cien años y nadie duda de que seguirá haciéndolo en el futuro, abrazando las novedades tecnológicas que vayan surgiendo. El podcast ya forma parte del esqueleto comercial de las emisoras, igual que otros usos de Internet y las redes sociales. La conectividad permanente invita a l consumo del medio a través de aplicaciones, con la analógica FM como tecnología reina, acaparada publicitariamente por tres grupos de comunicación. Sin embargo, desde el ámbito empresarial se apunta que "la digitalización del dial es una asignatura pendiente y necesaria en España, con un estándar DAB+ exitoso en Europa, pero bloqueado en casi todas las comunidades autónomas por concursos incómodos para las administraciones".