Saudi Telecom explora aterrizar en Portugal a través de la filial lusa de Vodafone

El operador Saudi Telecom Company (STC), socio de Telefónica, explora un acuerdo con Vodafone Portugal con la intención de extender sus negocios en Europa, con la Península Ibérica en su punta de lanza. Así lo apuntan fuentes del mercado a este periódico, en línea con informaciones de la prensa portuguesa, que constatan el interés de la compañía liderada por Olayan M. Alwetaid por aterrizar en el país vecino.

Según las mismas fuentes, el grupo árabe persiste en su vía de crecimiento portuguesa tras las infructuosas negociaciones de los últimos meses con Altice, propietaria de la marca MEO, con quien no no se puso de acuerdo con el precio de la transacción. Según el diario luso Jornal Economico, los 8.000 millones de euros que ofrecía STC por la adquisición de Altice Portugal chocaba frontalmente con las expectativas de la antigua Portugal Telecom, negada a escuchar ofertas inferiores a los 10.000 millones de euros.

Ante la situación de bloqueo, STC ha dirigido su mirada a otros operadores locales, con la confianza de encontrar una mayor receptividad para establecer acuerdos, alianzas o integraciones, con Vodafone Portugal situado el primero de la lista. El hecho de que el grupo británico haya accedido a vender su filial española, en una operación formalizada la pasada primavera con Zegona, anima a la compañía árabe para explorar una posible transacción.

Como ocurría con España, la filial lusa de Vodafone se encuentra entre los activos no estratégicos de la multinacional, y eso facilita mucho una aproximación. Revés regulatorioEn el giro de timón de STC hacia Vodafone Portugal también coincide con el tropezón del operador rojo en su intento por adquirir Nowo, el cuarto operador de telecomunicaciones más relevante de Portugal y valorado en 150 millones de euros. Esta compañía, controlada por el grupo español MásMóvil y excluida desde el primer momento del acuerdo de fusión con Orange, no podrá cambiar de dueños hasta que Vodafone Portugal no proponga nuevos "remedies" que convenzan a la Autoridad de Competencia de Portugal (AdC).

Hasta la fecha, el grupo británico ha presentado hasta cuatro ofertas diferentes para compensar el impacto en la competencia que dicha operación podría generar en el mercado luso de telecomunicaciones, sin que ninguna de ellas fuera del agrado de AdC. Entre las propuestas sobresale la cesión de frecuencias radioeléctricas a Digi Portugal (en las bandas de 1.800 Mhz y 3.400-3.800 Mhz), así como las condiciones favorables de acceso mayorista a su red de fibra óptica. Todo resultó insuficiente para el regulador luso, motivo por el que hace justo un mes tumbó ese proyecto de integración.

El anuncio del interés de Vodafone por el operador Nowo trascendió en octubre de 2022, por lo que han transcurrido casi 20 meses de negociaciones baldías. Hasta la fecha, el Grupo Vodafone Portugal suma cerca de cinco millones de clientes de telefonía móvil y se ha marcado el reto de crecer tanto por la vía orgánica como inorgánica. Por su parte, Nowo dispone de 250.000 clientes de telefonía móvil y 140.000 clientes de servicios de telecomunicaciones fijas.

En espera del visto bueno del Gobierno

Saudi Telecom confía recibir en las próximas semanas la autorización del Gobierno español para poder convertir en acciones de Telefónica el 5% que actualmente atesora en derivados en el operador de telecomunicaciones y crecer hasta el 9,9%. Según el Real Decreto sobre inversiones exteriores, la ofensiva de STC en España requiere el visto bueno del Ejecutivo para materializar esta operación de origen foráneo en una compañía estratégica, como es el caso de Telefónica. Al margen de los referidos derivados financieros, STCcontrola el 4,9% de Telefónica mediante acciones con plenos derechos.