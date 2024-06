Vodafone España ofrece 24 días por año trabajado con un máximo de 14 mensualidades

Las negociaciones entre Zegona, nuevo dueño de Vodafone España, y sus representantes sindicales se presumen especialmente ásperas ante el primer movimiento de la compañía. Según han informado fuentes de UGT, el operador de telecomunicaciones ha presentado una oferta de indemnización a los 1.198 trabajadores afectados de 24 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Esta propuesta representa menos de la mitad de lo que Vodafone España acordó en el despido colectivo de colectivo de 2021 y escasamente superior al mínimo legal.

Vodafone España ha constituido este martes la mesa de negociación del ERE, formalismo por el que la empresa ha compartido con los sindicatos la memoria que justifica en causas económicas, productivas y organizativas para su medida de Despido Colectivo. Ante esta oferta, el sindicato UGT ha mostrado su rechazo tras calificarla como "injustificable". Según explica la central sindical, eran conocidas por parte de Zegona las pérdidas económicas que Vodafone-Lowi, tal y como pudo constatar el fondo británico con motivo de 'due diligence' previa a la compra del operador.

Ante esa situación, UGT se pregunta si Zegona "comunicó u ocultó al gobierno su necesidad de afrontar un ERE dada la situación económica". También se ha cuestionado sobre la posible dejadez de un Gobierno que "pudo ignorar ese peligro a la hora de aprobar la venta". Asimismo, el sindicato lamenta el hecho de que haya que destruir empleo para garantizar la viabilidad de Vodafone España y duda de que se puedan acometer la inversiones prometidas por la compañía al ministerio que lidera José Luis Escriva. "El Gobierno debería defender el empleo como motor de generación de riqueza y esto no es lo que parece que está pasando en el sector de las telecomunicaciones. Un sector, que no nos cansaremos de decir, como consecuencia de una regulación perniciosa sigue destruyendo empleo. Un empleo que por sus características, de formación, de salario, de condiciones laborales aportan riqueza real en el territorio. Con altas aportaciones de impuestos", según ha señalado UGT.

Por su parte, el sindicato STC señala que la dirección de Zegona no ha aportado ninguna novedad: "Se plantea en el informe económico, al igual que en los anteriores EREs, con las mismas recomendaciones que no han servido de nada". También apunta que "los medios aplicados para resolver los problemas son el despido masivo", tras recordar que la empresa lleva 11 años haciendo lo mismo. "No se entiende que, año tras año, se hayan repetido las mismas estrategias con el mismo resultado. La diferencia con las anteriores ERES es que padecemos la misma enfermedad, pero con distinto cuadro médico (la nueva dirección)". Ante este diagnóstico, STC apunta que Zegona "aplica la misma medicina pero con mayor dosis, llevando a los empleados a desconfiar de esta nueva dirección", para así mostrar las dudas frente al futuro de la empresa. "No sabemos qué vamos a tener que dejar de hacer con una plantilla mermada un 40%. Tememos que los que se queden, vean triplicado su trabajo, con una reducción de las condiciones laborales", advierten.



La propuesta inicial de Vodafone contrasta con la oferta que a inicios de año acordó Telefónica España con los representantes sindicales, fijada en una renta del 68% del salario regulador de los empleados nacidos en 1968 hasta los 63 años y de un 38% hasta los 65 años. Para los empleados nacidos en 1967, 1966, 1965 y 1964, se ofreció un 62% del salario regulador hasta los 63 años y de un 34% hasta los 65 años, así como prima de voluntariedad de 10.000 euros, el abono del descuento de la Seguridad Social del empleado durante el paro, el seguro colectivo hasta los 63 años y la póliza salud básica al 100% hasta los 63 años.