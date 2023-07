Ricardo Abad (Quark): "Estamos analizando dos operaciones en Alemania para cerrar este año"

Hace apenas unos meses, Quark, la mayor ingeniería del sur de Europa especializada en centros de datos, fue adquirida por el grupo de ingeniería y tecnología Sener en una operación valorada en unos 100 millones de euros.

En su primera entrevista tras la incorporación al grupo, el CEO y fundador de Quark, Ricardo Abad, desvela en exclusiva a elEconomista.es los siguientes pasos en la estrategia de expansión internacional de la compañía española.

¿Qué supone para Quark su incorporación en Grupo Sener?

Vamos a poder acelerar mucho la expansión internacional dada la presencia que tiene Sener en 20 países. Vamos a poder replicar el modelo de Quark en ellos, con lo cual la compañía va a crecer mucho. Además, por los diferentes segmentos en los que actúa Sener como, por ejemplo, el ámbito de la energía, donde son líderes, nos va a permitir ampliar nuestro portfolio de servicios y dar soluciones a nuestros clientes muy diferenciales y totalmente integradas dentro del entorno del data center.

Empezamos operaciones en Francia ya en julio con el proyecto y estamos estudiando dos operaciones en Alemania que podrán cristalizar después del verano o antes de que acabe el año. Después del verano también vamos a ir a México a un evento muy importante para explorar nuevas oportunidades.

¿Y cómo se va a canalizar este crecimiento?

En principio lo que ya está decidido es que va a ser un crecimiento orgánico, no vamos a comprar empresas de momento. Somos una compañía súper especializada y nos cuesta muchísimo encontrar a alguien que se parezca un poco a nosotros. Es muy complicado.

La idea es poder replicar lo que es Quark aquí con nuestros 75 empleados en diferentes países. El objetivo que nos hemos marcado internamente es entrar en uno o dos países cada año a partir de ahora. Eso implica que en cinco años podemos estar implantados en entre cinco y diez países.

¿Qué previsiones tiene Quark para el ejercicio 2023?

El año pasado fue el mejor año de la historia del mercado de divisas en España. En nuestro caso, crecimos un 130% con lo cual, si lo contemporizamos con años anteriores, pues podemos decir que en cinco años hemos multiplicado el tamaño de la empresa por seis.

El 2022 ha sido el mejor año de nuestra historia y este ejercicio también tenemos previsión de crecer entre un 120% y un 130%, y en todo este crecimiento todavía no están incluidos los números de la expansión internacional.

¿Qué papel tiene la eficiencia energética en su estrategia de crecimiento?

Estamos estudiando en España la posibilidad de tener data centers muy grandes, abastecidos con energías renovables, pero integrados en el propio campus. Estamos hablando de energía fotovoltaica, eólica y almacenamiento con sales, por ejemplo.

Gracias a nuestra colaboración y trabajo con muchas empresas internacionales, estamos en el state of the art ahora mismo del sector. Estos centros, que funcionan las 24 horas durante 365 días al año, demandan frío durante todo este tiempo y esto no se produce en ningún otro sector.

Entonces, visto desde este punto de vista, todo el diseño se realiza pensando en aprovechar las condiciones climatológicas que tenemos en el exterior y que no tengamos que consumir energía.

Luego, otra forma de ahorrar energía es hacer diseños muy eficientes donde las distancias o los recorridos del cableado sean los menores posibles para tener menos pérdidas de tensión.

Nuestro sector es el único que se ha autoimpuesto ser neutro en emisiones de carbono en 2030. Desde ese punto de vista, nosotros estamos en una posición privilegiada porque somos los primeros que intervenimos en un proyecto.

En septiembre sacaremos un portfolio de servicios nuevos que se integran dentro de las soluciones digitales. Vamos a tener la huella de carbono de cada uno de los materiales de los edificios embebido en el diseño de forma que, a medida que vaya avanzando la fase de construcción o de mantenimiento, podamos ir monitorizando la huella de carbono que van teniendo todos esos materiales a lo largo de su vida útil. Analizar la sostenibilidad de los proveedores y no sólo de lo que hacemos nosotros es algo pionero en el sector.

¿Cómo serán los centros de datos del futuro?

Los edificios van a cambiar radicalmente de aspecto en los próximos años. Una de las grandes tendencias será el uso de la inteligencia artificial (IA) en la creación de los edificios.

En Quark tenemos la ambición de ser los primeros en el mundo en enfrentarnos a este reto. Por una parte, siendo pioneros en diseñar los edificios con la IA y, por otro lado, también vamos a ser los primeros en construir centros de datos dedicados exclusivamente a la inteligencia artificial.

Estamos investigando e innovando en soluciones nuevas para refrigerarlos, por ejemplo, y se va a dar el caso de que podríamos refrigerar estos centros siempre con las condiciones exteriores del ambiente. Incluso en verano, con lo cual, aunque el equipo tiene un consumo más concentrado, su impacto a nivel de consumo energético será inferior.

El uso de la inteligencia artificial nos va a permitir que la eficiencia energética sea muy superior en nuestros centros a lo que ha sido hasta ahora y creemos que esta iniciativa puede llegar a ser un referente a nivel mundial.

¿Y cuándo se va a poner en marcha?

Antes de que acabe el verano esperamos tener el diseño conceptual hecho y, si todo va bien, empezaremos el desarrollo este mismo año.