Telefónica recomienda cambiar las contraseñas del WiFi tras sufrir un ciberataque que robó datos de redes

Movistar, la marca de servicios de Telefónica, está pidiendo a parte de sus usuarios que cambien las contraseñas de su red WiFi tras registrar un ciberataque. La compañía detectó un "acceso no autorizado" a las bases de datos donde guardan la información de sus servicios de telefonía fija y conectividad a internet.

En el mensaje que Movistar y O2, su segunda marca, están mandando a los afectados se explica que el robo no incluye datos personales, solo la información de las redes y "la configuración de algunos equipos que prestan los servicios asociados al número de teléfono fijo (router, descodificador de la tv, amplificador wifi, etc)", por lo que no hay mayor peligro para los usuarios.

Y, como las conexiones WiFi dependen de un punto físico -el router-, los hackers solo podrán aprovecharse de tener esas contraseñas si se acercan personalmente a la vivienda de las personas afectadas. "Los datos sustraídos no pueden explotarse de manera remota, la única manera de usarlos es estando físicamente en el rango de acceso de tu WiFi", explican. Y recuerdan que los hackers no han logrado acceder a los datos del domicilio de los usuarios afectados, así que tampoco podrían saber qué vivienda se corresponde con qué contraseña.

Aun así, recomiendan a los usuarios que "cambien la contraseña de acceso al WiFi para incrementar la seguridad de la red y evitar un posible acceso no deseado", dado que la mayoría de datos robados no servirán de nada si se cambian las contraseñas.

Hace un año, Telefónica también sufrió un ataque que dejó expuestos "datos básicos y de identificación, datos de contacto e información sobre los productos y servicios contratados con nosotros" a una parte de sus usuarios. La compañía asegura que, tras este último incidente, "hemos tomado de forma inmediata las medidas necesarias para que esta circunstancia no vuelva a producirse".