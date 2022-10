Marco Asensio y Marcos Llorente invierten en el metaverso del fútbol

Marco Asensio y Marcos Llorente serán titulares indiscutibles en el metaverso, aunque nadie sabe si finalmente entrarán en la lista de Luis Enrique para el próximo Mundial de Catar. Los dos internacionales comparten accionariado con los futbolistas españoles y mexicanos como Memo Ochoa, Charly Rodríguez, Aitor Rubial, Ibai Gómez y Fede Vico, entre otros.

Los referidos ídolos del balón forman parte de la plantilla de inversores de BeFootball, empresa tecnológica que promete convertirse en la referencia del fútbol en el mundo del metaverso. Con sede en Madrid y oficinas comerciales en México y Catar, la firma española ha encontrado un espacio comercial privilegiado al hermanar dos fenómenos llamados a encontrarse más pronto que tarde: el fútbol y le metaverso. De esa forma, BeFootball "diseña, desarrolla y comercializa productos inmersivos adaptados a la industria del balón fútbol".

Su jugada más preciada es SuperPlayer, un videojuego de fútbol de realidad virtual "que ofrece las físicas más realistas desarrolladas hasta la fecha", según explican fuentes de la empresa. El título, disponible de manera gratuita en la tienda online de Meta Quest, también representa "la primera piedra del metaverso inmersivo de fútbol que está desarrollando la compañía".

El metaverso de BeFootball viene a ser un cóctel con gaming, realidad virtual y fútbol, que pretende "explorar nuevas formas de aproximarse a la industria del fútbol" a través de experiencias inmersivas.

Hasta el momento, la apuesta se basa en entornos multijugador con simulaciones hiperrealistas de estadios de fútbol reales recreados con realidad virtual. De la misma forma, BeFootball también proporciona "herramientas que permiten mejorar la comprensión táctica del fútbol y desarrollar habilidades cognitivas vinculadas con la toma de decisiones y la inteligencia futbolística aprovechando las posibilidades que ofrece la tecnología".

Iker Zuasti, CEO de BeFootball, considera que su empresa "nace para revolucionar la industria del fútbol a través de la realidad virtual y, SuperPlayer supone nuestra primera gran apuesta: estamos desarrollando el primer metaverso inmersivo de fútbol del mundo". Por lo pronto, la firma ofrece tres modos de juego diferentes. Entre ellos se encuentra Keeper, "donde el jugador se convierte en un portero para detener el mayor número de chutes", explican desde BeFootball. También atraerá a sus adeptos el modo Header, donde el jugador se convierte en un delantero que tiene que rematar centros con la cabeza.

Por último, el modo Rhythm invita a los jugones a detener chutes simultáneos en un tiempo limitado. El objetivo de todo lo anterior consiste en ser como Courtois y Benzemá, es decir, el mejor portero y el mejor futbolista del momento. Para animar la fiesta, BeFootball organizará torneos para que los usuarios de todo el mundo puedan competir desde sus casas.

Fuentes de la empresa apuntan que la compañía hará su presentación mundial en Catar, durante la celebración del Mundial de fútbol 2022, el próximo mes de noviembre. Ni Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid ni Marco Asensio, delantero del Real Madrid, asistirán a la presentación en Catar en el feliz caso de que estén convocados con la Selección Española. Según Llorente, "en los últimos tiempos se está hablando mucho de cómo va a evolucionar la industria del fútbol para mantener y atraer a nuevos seguidores y estoy convencido de que la realidad virtual puede jugar un papel decisivo. BeFootball tiene el potencial para revolucionar la manera en la que disfrutamos nuestro deporte favorito".

Por su parte, Asensio, considera que "BeFootball respira fútbol. Cuando tuve la oportunidad de conocer el proyecto y ver de lo que eran capaces, no me lo pensé dos veces. Me siento muy identificado con BeFootball y con el equipo que hay detrás".