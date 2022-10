La fusión Vodafone-Three en el Reino Unido desafía a Telefónica

La posible fusión entre Vodafone y Three (marca del Grupo Hutchinson) en el Reino Unido no desbancará a Telefónica del primer puesto del ránking por número de clientes de móvil. En la actualidad, la joint venture formada por O2 (marca británica de Telefónica) y Liberty Media suma 34 millones de usuarios, por delante de una hipotética suma en aquel país de los accesos celulares de Vodafone (18 millones) y Hutchison, (9,3 millones), con un total de 27,3 millones. En el tercer puesto del podio quedaría desplazada la alianza BT-Everything Everywhere, con 26 millones de accesos móviles.

La reconocida existencia de negociaciones entre Vodafone y Three ha convulsionado un mercado que ya venía barruntando la posibilidad de movimientos corporativos. Fue el regulador sectorial británico, Ofcom, quien despejó el camino a todos los jugadores tras cambiar su discurso de forma radical en los últimos meses. De amenazar con impedir cualquier integración entre los cuatro grandes operadores de telefonía móvil del Reino Unido ha pasado a considerar cualquier posible fusión en función de las circunstancias específicas de la misma y no sólo por la reducción del número de competidores.

Por todo lo anterior, Vodafone y la propietaria de Three UK se han puesto a negociar las condiciones de una boda que Hutchison venía anhelando desde que Bruselas tumbó su fusión con Telefónica en mayo de 2016.

"Vodafone confirma que está en conversaciones con CK Hutchison Holdings en relación con una posible combinación de Vodafone UK y Three UK", dijo la compañía en un comunicado. "La transacción prevista implicaría que ambas empresas combinen sus negocios en el Reino Unido, con Vodafone como propietario del 51% y nuestro socio CK Hutchison como propietario del 49% del negocio combinado".

El pasado febrero, durante el último Mobile World Congress, Nick Read, consejero delegado de Vodafone, admitió que había entablado conversaciones con sus rivales ante la imperiosa necesidad de consolidación del sector europeo de las telecomunicaciones para crear negocios más rentables y atractivos para los inversores.