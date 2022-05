Gema Tapia Rubia (DEISER): "La digitalización de las organizaciones son elementos críticos en los negocios"

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, con diferentes estudios de Postgrado, y un Máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos en el Centro de Estudios Financieros, forma parte de DEISER desde el 2011 asumiendo la responsabilidad de conducir el área de Personas como Head of People. Hablamos con ella sobre la visibilidad de la mujer en las disciplinas STEM y en qué cree que radica el éxito de una compañía.

¿Cómo llegó al mundo TIC? En su opinión ¿Qué es lo que falla para que las mujeres no apuesten más por el estudio de carreras STEM?

En el año 2011 comencé a trabar en DEISER, Consultora del sector tecnológico donde el 95% de nuestra plantilla está formada por profesionales con formación y experiencia en la consultoría, desarrollo e implantación de herramientas informáticas.

El que las mujeres no apuesten más por los estudios STEM es una cuestión de estereotipos de género que desgraciadamente todavía nos encontramos en la sociedad. El sector de STEM continúa percibiéndose mayoritariamente masculino y eso condiciona tanto la enseñanza que se imparte a los niños y niñas como las expectativas de futuro.

Los entornos profesionales tecnológicos actuales son mayoritariamente masculinos y en muchas ocasiones no son inclusivos, encontrando todavía sexismo y diferencias salariales significativas.

En las escuelas, desde una edad temprana, debería incluirse un plan, donde enseñar y potenciar a todo el alumnado estas disciplinas. El mensaje debe ser igual para todos de manera que las estudiantes que muestren buenas aptitudes hacia las ciencias y la tecnología, no se desanimen por cuestiones de estereotipos.

En este sentido ¿Cómo se ha desarrollado su carrera profesional en DEISER?

He tenido la gran suerte de formar parte de una empresa cuya cultura se centra en las personas que la formamos, independientemente del género.

Nunca me he sentido frenada en avanzar en mi carrera, al contrario, siempre he tenido el apoyo tanto personal como los medios necesarios para comenzar nuevos proyectos y equivocarme.

Uno de nuestros valores es la Autonomía y Responsabilidad hacia nuestro trabajo, sin miedo a equivocarnos. Para aprender a caminar hay que caerse, y eso es algo que intentamos inculcar a todas las personas que se incorporan a trabajar con nosotros.

¿Cuál es la estrategia de DEISER en general?

En líneas muy generales nuestra estrategia es ser el Partner que tenga cualquier empresa en la mente cuando necesite implantar soluciones DevOps, Agile o ITSM basadas en productos de Atlassian: Jira, Jira Service Managemet, Trello, Confluence, Bitbucket.

Apostamos por Atlassian hace 15 años cuando nadie la conocía y la empresa australiana apenas tenía 150 personas. Ahora Atlassian cuenta con casi 10.000 personas y tiene un valor de mercado de 50 billones de dólares. Conocemos perfectamente los productos, los usamos internamente desde hace mucho tiempo y tenemos la experiencia necesaria para saber como adaptarlos a los problemas de las empresas.

Estamos en un momento en el que la digitalización y la transformación cultural de las organizaciones para adaptarse a los nuevos paradigmas tecnológicos son elementos críticos en el mundo de los negocios y nosotros llevamos 15 años preparándonos para este momento.

¿Dónde cree que radica el éxito de su Compañía?

Creo que la experiencia de nuestros clientes y las personas de DEISER son las piezas clave de este éxito. En DEISER estamos obsesionados con estos dos aspectos:

Hoy en día el cliente no sólo espera un buen servicio o producto (eso lo da por hecho), espera también una experiencia que le haga su trabajo/vida más cómoda y fácil. Espera que no haya fricciones, espera ser ayudado, espera que se le trate con amabilidad, transparencia y espera recibir valor antes siquiera de decidir si va a trabajar con nosotros. Buscamos cada día este objetivo con cada cliente

Por otro lado no hay nada que nos importe más en DEISER que las personas, y es algo que tenemos que reforzar y hacer más evidente, tanto hacia dentro como hacia fuera. La idea principal que existe detrás de cualquier organización que ponga a las personas (tanto clientes como empleados) en su epicentro para alcanzar el éxito es clara: Tener a las personas adecuadas, en el entorno adecuado, realizando las actividades adecuadas.

¿Cree que están mejor preparadas las mujeres para resolver las crisis y los retos del liderazgo digital

Opino que no depende tanto de ser hombre o mujer, sino, de la formación y sobre todo de la experiencia adquirida a lo largo de los años.

Que duda cabe, que las habilidades y actitudes que cada persona ha ido adquiriendo a lo largo de su vida son fundamentales, pero creo firmemente que esto es intrínseco a la persona independiente de su género.