Telefónica anula el plan de sacar O2a bolsa en Reino Unido por el Brexit

La salida a bolsa de la filial británica de Telefónica ha quedado en suspenso, sin que se atisbe una posible reactivación hasta que no se despejen todas las incertidumbres relacionadas con el Brexit. Así lo informó este lunes la agencia Press Association (PA), tras citar a fuentes conocedoras de la situación y concluir que cualquier plan que pudiera existir al respecto ha quedado completamente guardado en el cajón. En cualquier caso, Telefónica nunca llegó a determinar una fecha para sacar a bolsa O2 UK, pese a que diversas fuentes del mercado la situaban en el último trimestre de este año.

La decisión de Telefónica de congelar este tipo de maniobras en Reino Unido sintoniza con la del resto de las grandes corporaciones con intereses en aquel mercado, que igualmente han postergado sus posibles salidas a bolsa en espera de mejores circunstancias.

Tanto la salida a bolsa de O2 UK o la venta total o parcial de la compañía destacaba entre los planes más sólidos de reducir una deuda que al cierre del primer semestre se situaba en los 43.593 millones de euros. Pese a que el grupo ha reducido su lastre financiero en cerca del 10% en el último año, los inversores confían en la puesta en marcha de alguna operación corporativa que permita a la teleco impulsar un saneamiento que hasta el momento se ha logrado mayoritariamente con la generación de caja. A pesar de que durante el segundo trimestre del año Telefónica realizó el pago de dividendos (por importe de 962 millones de euros), la deuda del grupo se redujo entre los pasados meses de abril a junio en 382 millones de euros gracias a la generación de caja libre, por importe de casi mil millones, incluyendo 590 millones de euros de pago de espectro.

Exista o no la incertidumbre del Brexit, José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, ha condicionado cualquier salida a bolsa de sus filiales a las situaciones de los mercados. Así, en una reciente entrevista concedida a The Times, el primer ejecutivo de la teleco indicó que no estaba sometido a prisas ni presiones del mercado para vender una participación de O2 a través de una oferta pública inicial. En el mismo medio, Álvarez-Pallete aludió a los analistas para estimar el valor de la filial británica entre los 9.000 y 10.000 millones de libras esterlinas (entre 10.700 millones de euros y 11.300 millones de euros). "Se trataría de una oferta pública inicial considerable, algo que no parece que estén preparados los mercados financieros", dijo el presidente de Telefónica.

Recelos en Alemania

Telefónica Deutschland reclamó el lunes a la Comisión Europea (CE) que imponga medidas compensatorias (conocidas como remedies) "adecuadas y eficaces" para autorizar la compra del operador de cable alemán Unitymedia, propiedad Liberty Global, por parte de Vodafone. De esta forma, el consejero delegado de Telefónica Deutschland, Markus Haas, señaló a través que la integración de Unitymedia en Vodafone "supondría el fin de la competencia en el mercado del cable y en la red de banda ancha fija, así como el mayor obstáculo para el despliegue de la banda ancha de fibra".