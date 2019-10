LedaMC analizará en el IWSM MENSURA 2019 las 5 principales brechas entre el Negocio e TI

LedaMC asistirá a IWSM MENSURA 2019, una de las conferencias internacionales de medición y control de costes de desarrollo de software a nivel europeo. Este año la conferencia, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de octubre en la ciudad de Haarlem, Holanda, se centrará en "El futuro de las estimaciones de costes en TI" aspecto que LedaMC está contribuyendo a revolucionar.

Uno de los temas más importantes a los que se enfrenta el gobierno de las tecnologías de la información son las diferencias entre Negocio y TI. El futuro de la estimación de los costes del software reside en analizar y pulir esas diferencias, de modo que esté al alcance de todos encontrar un término medio con el que trabajar. LedaMC clarificará esta visión en la conferencia que el martes 8 de octubre a las 15:45h, impartirá Iván Pinedo "How to improve your cost estimations by closing the Gap between Business & I.T.".

El objetivo de dicha presentación es analizar las 5 principales brechas entre el negocio y la informática, que impiden disponer de un modelo robusto de estimación de costes de software.

Tras el evento se llevará a cabo un networking entre grandes empresas que tienen problemas similares con la estimación de costes a nivel europeo. Toda una oportunidad para aprender nuevas formas de optimizar los costes de los desarrollos de software.