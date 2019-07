Trump investigará a Google tras las acusaciones de Thiel de colaboracionismo con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aseverado que su Gobierno investigará las acusaciones de que Google habría estado trabajando con el Gobierno chino, aunque no ha dado más detalles más allá de un tweet publicado hoy.

"'El multimillonario inversor multmillonario Peter Thiel cree que Google debe ser investigado por traición. Acusa a Google de trabajar con el Gobierno chino'. ¡Un tipo genial y brillante que conoce este tema mejor que nadie! ¡La Administración Trump echará un vistazo!", ha explicado Trump a través de un mensaje en la red social.

El anuncio de Trump llega un día después de que el fundador de PayPal, miembro del consejo de Administración de Facebook y uno de los pocos empresarios TIC que ha apoyado públicamente a Trump haya dudado públicamente del papel patriótico del buscador.

