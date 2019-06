Twitter prueba timelines personalizables con acceso directo a listas

Twitter ha comenzado a probar una nueva función que permite a los usuarios personalizar su línea de tiempo (timeline) de inicio, incluyendo desde la pantalla principal acceso directo a las listas solo con deslizar hacia un lado.

La red social ha comunicado a sus usuarios a través de su cuenta oficial que trabaja en nuevas funciones que permitan establecer "líneas de tiempo personalizables que sean fáciles de acceder".

La plataforma ha mostrado un nuevo diseño en su aplicación para móviles de su pantalla principal, donde se ubica la línea de tiempo, desde la que permite a los usuarios acceder a sus listas personales, ordenadas también en forma de timeline, al deslizar hacia un lado.

Customizable timelines that are easy to access? We're thinking about ways to do this! One idea we had is for you to be able to swipe to your lists from home. If you're in the test tell us what you think! pic.twitter.com/g5WMaNZ57N