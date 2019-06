Los españoles culpan al móvil del 90% de los accidentes de tráfico

El móvil mata. Ya se sabía, pero nunca sobra insistir en tan grave advertencia. Así se desprende de la segunda edición del "Emotional Driving: españoles al volante, distracciones y uso del móvil", informe promovido por Gonvarri y Movistar. En dicho estudio se asegura que el 90% de las distracciones al volante guardan relación con el teléfono, al tiempo que se precisa que casi uno de cada cuatro conductores españoles ha tenido un incidente en carretera o en ciudad por culpa del móvil. A su vez, el 2,18% (uno de cada 46 conductores) reconoce haber sufrido accidentes graves por descuidar el volante para atender el móvil.

Entre otras conclusiones, el 55% de los conductores declara saltarse los límites de velocidad en carreras o en autopistas, el 53% afirma que programa el GPS mientras conduce y el 30% reconoce leer mensajes de whastapps mientras que conduce, según apunta Juan Llovet, director corporativo de Comunicación y Sostenibilidad de Gonvarri. Asimismo, de cada diez conductores, un tercio de ellos puede estar leyendo whatsapps, el 20% los escribe y uno de cada cuatro habla por el móvil sin el mano libres. Además, el 12,7% reconoce haber conducido cuando ha bebido, el 7% se maquillarse o peina y el 4% asume que han conducido en alguna ocasión bajo los efectos de las drogas.

La percepción de riesgo de los encuestados es muy alto en determinadas actividades en las que participa el teléfono. Así, el 86% de españoles considera altamente peligroso la búsqueda de información en el teléfono, porcentaje similar al de la escritura de whatsapps o SMS (85%), leer noticias (84%), tomar fotos (83%), grabar vídeos (82%) y leer whatsapp o SMS (82%).

Según los responsables del estudio, el tiempo medio que los españoles que creen que pueden estar pendientes del teléfono sin perder la atención en la carretera es de 2,37 segundos, tiempo que se eleva hasta los 3,55 segundos en el caso de los jóvenes de 18 a 24 años. Esto significa que el conductor imprudente puede recorrer más de 100 metros de distancia, a 100 kilómetros por hora, al usar el móvil sin mirar la carretera.

¿Quién respeta todas las normas?

Entre las conclusiones curiosas del informe asegura que seis de cada diez conductores entiende inevitable cometer alguna imprudencia al conducir y el 40% asegura que es imposible respetar fielmente los límites de velocidad, mientras que el 18% de los conductores dice que el consumo moderado de alcohol no afecta a sus reflejos.

En el mismo estudio se apunta que el 77% de los encuestados declara que se despista al volante y el 54,4% de los conductores españoles asegura que ha tenido alguna distracción por culpa del móvil que le ha generado un peligro, porcentaje aumenta entre los hombres y entre aquellos que realizan un kilometraje superior a la media.

Josu Calvo, CEO de Gonvarri, ha indicado que su compañía pretende que la carrocería de los vehículos sea cada vez más ligera y más segura, para así proteger a los conductores y resto de pasajeros en caso de accidente. "Desde siempre hemos tenido la visión de intentar minimizar cuando ya no hay solución. Hace cinco años incorporamos una visión más completa a esta enfoque de la mano de la concienciación para promover una conducción responsable, ahora dando mucha importancia a las distracciones".

Elena Valderrábano, directora de Ética Corporativa y Sostenibilidad de Telefónica, ha recalcado que su compañía tiene claro "la tecnología está al servicio de las personas y no a la inversa". Así, la directiva ha incidido en la necesidad de concienciar en el uso responsable e inteligente del móvil. "Es preocupante comprobar que desde que uno deja la autoescuela no hay ninguna formación. Somos conscientes de los peligros pero no los abordamos. Y pese a que existen herramientas de control en el coche en los propios smartphones, lamentablemente no las utilizamos".