Vuelven Commandos 2 y Age of Empires 2: los videojuegos apuestan por la estrategia nostálgica

Estas semanas se han sucedido los anuncios de nuevas sagas de videojuegos, consolas e incluso mejoras en la encriptación del streaming. Sin embargo, en el comienzo de la semana han llegado dos anuncios que van directamente a por los usuarios enamorados del género de estrategia de hace veinte años. Vuelven Age of Empires II, Commandos 2 y Praetorians, tres juegos clásicos.

Age of Empires II fue una de las estrellas de la presentación de Microsoft en el E3. Tras una larga promesa, el icónico juego de estrategia desembarcará en PC a partir de otoño con una remasterización de sus gráficos en 4K, mejor audio y nuevas animaciones. A la Definitive Edition también se le sumará una nueva campaña bautizada como The Last Khans.

Para poder jugar será necesario apuntarse a la beta y estará disponible tanto a través de Steam como del Xbox Game Pass, el sistema de suscripción de Microsoft que permite acceder a más de un centenar de juegos tanto desde la consola como en PC con Windows.

Commandos 2 y Praetorians, dos joyas de Pyro Studios

Los dos juegos desarrollados por la compañía española Pyro Studios ha anunciado una remasterización de los títulos lanzados hace casi veinte años y que supusieron marcar la historia del género de estrategia, especialmente el primero.

Ambos títulos -Commandos 2 HD Remastered y Praetorians HD Remastered- llegarán en el último trimestre del año y han sido desarrollados por Yippee Entertainment y Torus Games respectivamente. La posibilidad de jugarlos será amplia, ambos desembarcarán en Windows, PC, PlayStation 4 y Xbox One, mientras que Commandos 2 también llegará a Mac, Linux, Nintendo Switch, iPad y Android.

En ambos casos tendrán gráficos actualizados, controles mejorados para tener el mejor rendimiento posible en las nuevas plataformas así como la interfaz estará adaptada a éstas.