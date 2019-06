Telefónica propone reinventar la educación: digital, colaborativa, gratuita y sin profesores

Telefónica ha abierto hoy el plazo de inscripción para la denominada 'Escuela 42', una iniciativa que pretende "reinventar la educación" y aportar una alternativa "a un sistema educativo reglado incapaz de adaptarse a las demandas del mercado digital", según apuntan los promotores de la idea.

Los mismos portavoces explican que la iniciativa, que ya se encuentra operativa en siete países, y que ahora llega en exclusiva a España de la mano de Telefónica, es completamente gratuito para los estudiantes y goza de una empleabilidad del 100%. Entre otros detalles, la propuesta educativa carece de certificación y no requiere la presencia del profesor tradicional, "ya que los alumnos aprenden a través de proyectos, que corrigen sus propios compañeros con el apoyo de un equipo pedagógico", añade Luis Miguel Olivas, director de Empleabilidad e Innovación Educativa de la Fundación Telefónica.

A grandes rasgos, el método pedagógico utiliza las técnicas de gamificación (juegos de ordenador) y la tecnología de peer to peer (intercambio de archivos), para evitar la presencia presencial de profesores y sin necesidad de horarios ni límites de edad. La propuesta está dirigida inicialmente a 900 alumnos y apunta especialmente a aquellas personas aficionadas a la tecnología que tengan interés en reciclar sus conocimientos con vistas a un cambio de ocupación o búsqueda de empleo. Asimismo, la metodología no requiere conocimiento previos ni titulaciones y está abierta todos los días de la semana. Los responsables de la propuesta aseguran que la edición madrileña de 42 trabaja sobre la base "del esfuerzo, la tolerancia a los cambios, la superación, la motivación y un método de trabajo que actualizando en función de las demanda del mercado laboral, absolutamente personalizada y flexible, en las que el alumno debe ser dueño de su propio ritmo de aprendizaje".

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, ha considerado que el proyecto pretende cambiar la formación de los jóvenes en favor de la empleabilidad tras reconocer la imperiosa necesidad de "cambiar los perfiles y la forma de aprender". En su opinión, "la educación no puede ser lo único que no se adapta a la tecnología", por lo que ha abogado por "enseñar a la gente de forma distinta". Además, Álvarez-Pallete ha precisado que el objetivo de Telefónica no consiste en "reinventar la rueda, sino en aplicar lo que funciona en otros países y traerlo a España, tras más de 20 años intentando impulsar la educación digital".

Álvarez-Pallete: "La empleabilidad del siglo XXI requiere un nuevo modelo de aprendizaje"

El primer ejecutivo de Telefónica ha afirmado que la empleabilidad del siglo XXI requiere "un nuevo modelo de aprendizaje debido a la imparable revolución digital", al tiempo que ha reafirmado la apuesta de Telefónica y su fundación por la "educación a través de la tecnología, como una de las mejores formas de fomentar el progreso, la cohesión social y no dejar a nadie atrás". El presidente de Telefónica también ha destacado el carácter abierto de una escuela en la que no sólo serán bienvenidos los perfiles técnicos, científicos o basados en ciencias exactas, sino también aquellos relacionados con los valores humanísticos, como con la sociología y la filosofía, entre otras disciplinas humanísticas.