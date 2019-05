No, Netflix no está regalando una suscripción anual: así es la última estafa que recorre la red

Tras el fin de Juego de Tronos, no son pocos los usuarios que se encuentran buscando series alternativas para llenar ese hueco. Si se habla de series online bajo demanda, Netflix se ha convertido en sinónimo, los hackers los saben y por eso han lanzado un meticuloso phishing haciéndose pasar por el servicio norteamericano.

A través de enlaces promocionados en redes sociales se está lanzado a una falsa web que se hace pasar por Netflix en la que se anuncia una oferta fraudulenta de un año gratuito en el servicio de vídeo.

El phishing busca los datos bancarios de los usuarios por lo que se debe extremar la precaución. Si se ha caído en la estafa, póngase en contacto con su banco para tratar de bloquear los cargos que le harán.

La página calca el aspecto de la página principal de Netflix si no se ha iniciado cuenta, aunque indica que la compañía cuenta una falsa promoción anual relativa a la campaña de verano, algo que Netflix no cuenta.

Una vez que se accede, el engaño continua. Lanza una falsa explicación en la que se asegura que no se cobrará hasta que la promoción haya expirado, que se recordará tres días antes del fin de periodo de prueba o que no hay compromiso. Eso sí se puede observar que se trata de un fraude porque cuenta los mensajes cuentan con una mala redacción y piden que se use una tarjeta de crédito distinta cada vez, con la idea de afectar al máximo numero de usuarios posibles.

Cabe tener en cuenta que Netflix actualmente ofrece únicamente 7 días de periodo de gracia. Un plazo que hasta hace unas semanas no existía y que nunca ha excedido más allá del mes.