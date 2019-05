Jeff Bezos desvela Blue Moon: "Es hora de volver a la Luna, esta vez para quedarse"

El milmillonario Jeff Bezos, fundador de Amazon y de la compañía espacial Blue Origin, dio ayer a conocer la maqueta de un vehículo espacial con el que pretende aterrizar en la Luna y conversó sobre misiones al satélite, en línea con el proyecto del gobierno de EEUU para crear un puesto de avanzada en su superficie en solo cinco años.

El módulo espacial, bautizado como Blue Moon, podría llevar carga a la superficie lunar y establecerse en el satélite. Bezos detalló que el módulo se trata de una nave espacial de dos pisos que puede desplegar cuatro vehículos lunares más pequeños en superficie. "Es hora de volver a la Luna, esta vez para quedarse", dijo Bezos durante la puesta de largo de Blue Moon.

Blue Origin, que tiene su sede en Kent, Washington, está desarrollando el cohete New Shepard, enfocado a viajes de turismo espacial cortos, así como el cohete New Glenn, de lanzamiento pesado enfocado al envío de satélites al espacio. El objetivo de la compañía es que el primero haga su primer vuelo con personas a final de año, mientras que New Glenn se irá hasta 2021.

La empresa ya había hablado previamente sobre establecer un puesto lunar. Y es que el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, pidió en marzo a la NASA que construyera una plataforma espacial en órbita lunar y colocara astronautas estadounidenses en el polo sur de la Luna para 2024, cuatro años antes de lo que se había planeado.

"Me encanta", dijo Bezos sobre el plazo de Pence. "Es lo correcto. Podemos ayudar a cumplir ese calendario". La NASA ya ha puesto su mira en el polo sur de la Luna, una región donde se cree hay suficiente hielo recuperable para su uso en la síntesis de combustible y para agua potable.