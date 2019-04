Apple elimina varias aplicaciones de control parental por "poner en riesgo" a los menores

Apple ha eliminado varias aplicaciones de control parental de su tienda de aplicaciones App Store debido al uso de tecnología invasiva por parte de terceros que "pone en riesgo" la seguridad y la privacidad de los usuarios y de los menores de edad y los expone a ataques de 'hackers', según la compañía.

El diario estadounidense The New York Times publicaba el pasado sábado que Apple había eliminado o restringido 11 de las 17 aplicaciones de control de pantalla y control parental más populares de la App Store a causa de las funciones que permitían a padres controlas los dispositivos móviles de sus hijos

A través de su página web oficial, Apple ha confirmado esta medidas y ha explicado que se aplicaron a 'apps' que usaban una tecnología "altamente invasiva" llamada 'Mobile Device Management' o MDM, que proporciona a un tercero control y acceso sobre la información sensible de un dispositivo.

Entre estos datos sensibles, según ha destacado la compañía estadounidense, se incluyen la ubicación del usuario, el uso de la aplicación, las cuentas de correo electrónico, los permisos de cámara y el historial de navegación.

Este tipo de control "pone en riesgo la privacidad y la seguridad de los usuarios" y supone "una clara violación de las políticas de la App Store" que se utilice en dispositivos particulares de los usuarios, declara la compañía en la misma entrada.

Un suculento objetivo para hackers

Además del control que puede ejercer un usuario sobre el dispositivo, una investigación de Apple ha alertado de que "los perfiles de MDM pueden ser utilizado por 'hackers' para obtener acceso con propósitos maliciosos".

"Los padres no deberían tener que comerciar con sis miedos sobre el uso de los dispositivos de sus hijos por los riesgos para la privacidad y la seguridad, y la App Store no debería ser una plataforma para forzar esta elección", ha asegurado Apple, que explica a sus usuarios que "nadie, salvo tú, debería tener acceso no restringido para controlar el dispositivo de tu hijo".

Apple empezó explorar el uso de MDM por desarrolladores no empresariales a principios de 2017 y actualizó sus directrices de cara a este tipo de abuso a mediados de ese mismo año.

Una vez la empresa localizó estas violaciones, los desarrolladores de aplicaciones fueron notificados y se les ofreció un plazo de treinta días para enviar una aplicación actualizada que evitara este tipo de comportamiento; aquellos que no lanzaron una nueva 'app' sin estas funciones de control fueron eliminados de la tienda de Apple.