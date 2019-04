Londres respalda a Huawei: permitirá suministrar su tecnología en su red 5G

El Gobierno británico permitirá al gigante chino Huawei contribuir a la instalación de la red 5G en el Reino Unido pese a las advertencias sobre las posibles amenazas de seguridad que esto podría implicar, informa hoy The Daily Telegraph.

Según ese diario británico, el Consejo Nacional de Seguridad del Reino Unido, presidido por la primera ministra, Theresa May, dio luz verde este martes en una reunión a que la firma china tenga un acceso limitado para poder construir parte de la llamada infraestructura "non core" (no crucial) del sistema 5G, como serían, por ejemplo, las antenas.

Al parecer, durante ese encuentro, varios ministros del Gabinete de May, entre ellos el titular de Interior, Sajid Javid, el de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt o el responsable de Defensa, Gavin Williamson, expresaron inquietudes acerca de esa decisión.

No obstante, al mayor fabricante del mundo de equipos de telecomunicación no se le permitirá suministrar a compañías de telefonía de este país elementos cruciales ("core") de la futura red de telefonía móvil 5G, según se acordó en el citado encuentro.

Desde varios sectores se ha alertado de los posibles riesgos de seguridad que podría entrañar permitir al gigante chino acceder a la red de comunicaciones británica.

El director de la agencia de espionaje británica GCHQ, Jeremy Fleming, dijo el pasado mes que este país debe comprender cuáles son las "oportunidades y amenazas" que representa la tecnología china.

EEUU ha prohibido el despliegue de Huawei por completo

Otros, como Estados Unidos, han prohibido completamente a empresas chinas trabajar en sus infraestructuras de telecomunicaciones. Su vicepresidente, Mike Pence, instó el pasado febrero a todos sus socios en materia de seguridad a "mantenerse vigilantes" en este sentido.

A raíz de la decisión de May, los expertos del llamado "Five Eyes club" (Club de los Cinco Ojos), la alianza de agencias de inteligencia que conforman EE.UU., Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, comparecerán juntos por primera vez en este país para abordar el tema de las ciberamenazas.

Lo harán, según la BBC, en la conferencia sobre cyberseguridad prevista para hoy y mañana en Glasgow.

En un tuit, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Tom Tugendhat, señaló hoy que permitir a Huawei construir parte de la infraestructura británica 5G "haría que los aliados duden sobre nuestra habilidad para mantener información segura y socavaría la confianza esencial de la cooperación del Club de los Cinco Ojos".

Huawei siempre ha negado haber recibido financiación del estado chino e insiste en que es una empresa privada, independiente de cualquier influencia del Gobierno de su país.

El pasado sábado, también The Times citaba informaciones de la CIA que aseguraban que Huawei habría recibido dinero procedente de sucursales del aparato de seguridad estatal de Pekín.

Según eso, Huawei habría recibido fondos procedentes del Ejército Popular de Liberación, de la Comisión de Seguridad Nacional China y de la red de inteligencia estatal de ese país.

En China, por ley, las empresas están obligadas a cooperar con sus sucursales de seguridad, lo cual hace temer, en este caso, a los críticos que se podría facilitar la instalación de algún acceso "por la puerta de atrás" en el software, permitiendo espiar o alterar las comunicaciones británicas.