WhatsApp impedirá hacer capturas de pantalla de las conversaciones si el usuario lo habilita

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp lanzará próximamente la capacidad de evitar que se puedan realizar capturas de pantalla a las conversaciones en la aplicación, en aras de la privacidad.

De acuerdo con información del portal Wabetainfo, en la actualización beta de WhatsApp se implementará una función de autenticación con la que será necesaria la huella digital de las personas para tener acceso a las conversaciones.

Además, las capturas de pantalla serán bloqueadas si el usuario activa dicha función desde la configuración de privacidad de su cuenta.

Pese a todo, no se trata de que otra persona no pueda hacer pantallazos de las conversaciones que mantiene con el usuario, sino que sea el propio dispositivo del usuario el que no pueda hacer capturas de pantalla ni enviarlas salvo que el usuario se haya identificado a través de la huella digital.