Apple reinvidica su compromiso con la privacidad con la ayuda de un vídeo

Apple ha estrenado su primer vídeo en español para reivindicar su compromiso con la privacidad. A través de una película de 39 segundos, la compañía recrea escenas de intromisión de personas en la vida particular. Dos individuos que interrumpen su conversación cuando una camarera vive a retirar las tazas de café, un ejecutivo que cierra la puerta de su despacho, una señora que alza la mirada para curiosear qué lectura entretiene a quien tiene al lado o una estudiante sorprendida mientras consulta un nota de papel en clase.

De esta forma, Apple viene a compartir con el público español que "la privacidad es un derecho humano fundamental", motivo por el que "diseña sus productos y servicios para minimizar la toma de datos del cliente".

Según explica la compañía, los dispositivos almacenan abundante información personal que deben permanecer en la esfera de lo privado. "La frecuencia cardíaca después de salir a correr, las noticias que lee cada mañana, la cafetería donde ha tomado un café, los sitios web que visita, las personas a las que llama por teléfono, escribe emails o envía mensajes Y todos los productos y servicios de Apple están diseñados para mantener esa información a salvo: Solo el usuario decide qué comparte y con quién".

Ante esta situación, la compañía de California deja claro que cuando un dispositivo de la manzana recoge algún dato, su comportamiento "es transparente al respecto informando al usuario, los disocia del perfil del usuario y, cuando es posible, evita recopilarlos, manteniéndolos en el dispositivo del usuario y totalmente bajo su control, lejos de Apple y de cualquier otra instancia".

En opinión del gigante tecnológico, "el cliente no es el producto para Apple, y su modelo de negocio no depende de la recopilación de grandes cantidades de información personal para enriquecer perfiles dirigidos a anunciantes".

Bajo el lema "los datos personales son del usuario", Apple considera que se pueden ofrecer "servicios de muy alta calidad y utilidad, sin renunciar a la privacidad". Para ello, la empresa que dirige Tim Cook "incorpora la privacidad en sus productos desde cero e integra tecnología innovadora en sus productos y servicios diseñada específicamente para proteger la privacidad".

Asimismo, Apple destaca que su negocio no tiene que ver con la monetización de los contenidos, por lo que "no construye perfiles detallados de lo que hacen los usuarios, no lee correos electrónicos, ni mensajes, ni historiales de navegación web para que terceros puedan comerciar con la privacidad del usuario". Entre otras prioridades, Apple apuesta por "recopilar la menor cantidad posible de información personal", siempre con transparencia y control por parte del propio usuario. Para cumplir estos objetivos, Apple apunta que se esmera en "ofrecer una seguridad robusta, como por ejemplo el cifrado del código de acceso que protege la información del teléfono del usuario".