WhatsApp comienza a permitir filtrar quién le invita a los chats de grupo

Diga adiós a ese incómodo momento en el que llega a un grupo en el que no le gustaría estar. WhatsApp ha comenzado a desplegar una opción que evitará que cualquiera pueda agregarle a una conversación grupal con tan sólo tener su teléfono.

Pese a haberse filtrado la funcionalidad hace casi un año, ha sido ahora cuando la aplicación ha comenzado a desplegar la funcionalidad entre los usuarios de India, el mercado más avanzado para WhatsApp, un primer paso antes de llegar a todo el mundo.

Según ha adelantado The Next Web, que ha podido probar la característica, los usuarios podrán escoger tres opciones de privacidad para permitir (o no) que otro contacto le agregue a un chat de grupo.

Esta funcionalidad no evitará que le añada un desconocido a un grupo, sino que pedirá permiso primero al usuario antes de hacerlo. Así, el usuario podrá determinar en el menú de la aplicación si permite que le agregue directamente a un grupo.

Las tres opciones que la app da son: nadie, ningún contacto podrá incluirle en un grupo sin autorización previa; mis contactos, sólo los usuarios de su red de contactos podrán añadirle a un grupo sin necesidad de autorización previa; todos, seguirá como hasta ahoray cualquiera podrá añadirle a un chat.

De momento se desconoce cuándo llegará a otros mercados, aunque el medio apunta a que lo hará "en las próximas semanas"..