El falso dirigible de Amazon salido de un futuro distópico que ha escandalizado en redes sociales

Un gigantesco dirigible de Amazon cruzando el cielo. De él, salen cientos de drones cargados de paquetes que se dirigen a las casas de los usuarios de la plataforma. Una estampa futurista que ahora es real, o al menos tan real como los efectos especiales lo permiten.

El vídeo que ha mostrado este falso dirigible de Amazon ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales, con un CGI tan cuidado que muchos usuarios han pensado en un primer momento que se trataba de un proyecto real de la compañía dirigida por Jeff Bezos.

Lo cierto es que había motivos para pensar que era real. Y es que la plataforma de comercio electrónico patentó en 2016 un sistema en el que unos dirigibles gigantescos servían, a modo de almacén aéreo a más de 45.000 pies, una altura suficiente para lanzar los drones desde ella gracias a la gravedad y los motores de éstos sólo se encenderían en el último tramo del recorrido para lograr llegar al destino final ahorrando toda la energía posible.

Para elaborar el vídeo, el usuario denominado como Zozi en Twitter, ha explicado que se ha basado en uno de los modelos de dirigible de Lockheed Martin, concretamente el LMH1 P-791, con el que la compañía norteamericana buscaba espolear el negocio de la carga aérea, ante el incipiente auge del comercio electrónico.

La elección del modelo no es casual. Y es que la aeronave, además de contar con una autonomía para recorrer unos 2.600 kilómetros desde el despegue, es capaz de alojar cientos de toneladas en su interior y se espera que el primer modelo esté terminado este mismo año.

There was a talk about delivery by drone, but it had already started. I thought it was a story ahead.