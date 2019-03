Cinco noticias tecnológicas que hoy darán que hablar

Google dice 'bye, bye' a su mensajería 'Allo'

Google ha cumplido su palabra y, con más pena que gloria, ha puesto punto y final a su servicio de mensajería instantánea 'Google Allo'. La compañía de Mountain View ya lo anticipó el pasado diciembre, emplazando entonces la condena a marzo de 2019. Pero un pequeño anuncio difundido ayer martes por el coloso online así confirmó, de forma inapelable. De lo anterior se desprende que los usuarios que no hayan realizado una copia de seguridad de sus mensajes en 'Allo' pueden tener la certeza que no podrán recuperarlo. De esa forma, Whatsapp se cobra una nueva víctima. Y no será la última.

Amazon compra Eero para impulsar el nuevo WiFi

Amazon ha anunciado la adquisición formal de Eero, la pequeña empresa de San Francisco especializada en desarrollos del WiFi Mesh. Se trata de una tecnología que permite mejorar las prestaciones de la banda ancha inalámbrica en todo el hogar, sin que haya espacios huérfanos de conectividad. Antes de que nadie se lo pregunte, los responsables de Eero precisaron que unnca han tenido acceso a los datos de navegación de los usuarios en sus redes.

Disney hará suyo Fox el próximo 20 de marzo

Disney ya se atreve a poner fecha al esperado cierre de la adquisición formal de 21 st Century Fox: Será el 20 de marzo. Exactamente, a las 12:02 a.m. hora de del este. En ese momento, Disney confía en recibir el visto bueno del regulador mexicano de la competencia. Si así sucede, la compañía de contenidos deberá proceder a desembolsar los 71.300 millones de dólares apalabrados. Entre las nuevas conquistas de Disney sobresalen los derechos cinematográficos del universo Marvel, así como el derecho a duplicar su participación en Hulu, del 30% actual hasta el 60%.

Toyota diseña su primer vehículo lunar

Toyota quiere convertirse en el primer fabricante de vehículos que circulará por la Luna. Así lo ha reconocido la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) tras su alianza con el gigante automovilístico nipón. El futuro del acuerdo se materializará con un todoterreno autopropulsado que prevé alunizar en 2029. El prodigio rodante podrá transportar a dos pasajeros (sin necesidad de que estos lleven traje espacial a bordo), siempre equipado con un motor de energía solar.

Resultados anuales de China Unicom

China Unicom, el segundo mayor operador de telecomunicaciones de China, anuncia hoy sus resultados anuales. En la última semana, el gigante asiático ha protagonizado una ascensión constante, con un repunte del 2,15% en la jornada del pasado martes. A lo largo del día de hoy también desvelarán sus resultados anuales las compañías Synacor, Salt y Smith Micro.